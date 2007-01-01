Дорогу к Спасо-Преображенскому монастырю доделают после жалоб губернатору

В ходе прямого эфира с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой 9 сентября жители Калужской области пожаловались на некачественную дорогу к Спасо-Преображенскому монастырю.

По словам калужанки Татьяны Брунько специалисты привели в порядок лишь часть дороги, но при этом не сделали откосов и не оставили возможности автомобилистам для разъезда.

В свою очередь глава региона отметил, что пока в этом направлении возможен лишь ямочный ремонт. Однако Владислав Шапша поручил Минтрансу совместно с местными властями проработать вопрос и обеспечить качественный ремонт этой дороги без лишних неудобств для автомобилистов.

- Работы ведутся огромные, чтобы привести дорожное хозяйство в порядок. Это видно и в больших городах, и в каждом районе области, - отметил Владислав Шапша.