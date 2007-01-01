Жители Калуги и Обнинска пожаловались губернатору на плохую работу общественного транспорта

На прямой эфир с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой калужане оставили немало жалоб на различные маршруты общественного транспорта, как в областном центре, так и в наукограде.

В большинстве случаев речь идет о нехватке имеющихся автобусов, маршрутных такси или большие интервалы их курсирования. Например, жительница микрорайона Бушмановка Эля отмечает, что автобусов № 74 приходится порой ждать больше часа. А калужанка Юлия Боровикова обращает внимания на то, что существующих машин на маршруте до Турынино не хватает на всех желающих уехать. Глава региона пообещал, что с марта 2026 года планируется выпуск дополнительных новых муниципальных автобусов на маршрут № 41 л.

Аналогичный вопрос беспокоит и жителей наукограда. Елена Сидякина отметила, что автобусов по маршруту №9 приходится подолгу ждать, но когда машина приезжает, она уже переполнена.

- Обнинску хочу напомнить, что убрали мы частные маршрутки именно по просьбе жителей Обнинска. На пике развития частного транспорта в городе было до 500 маршруток единовременно. И от них было немало проблем. Мы от них избавились, но появились издержки. Сейчас перед городскими властями стоит вопрос составления удобного расписания. Обнинску докупили новые автобусы. Но к ним нужны и техники, и автомеханики. Не хватает людей, — пояснил Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что специалистов не хватает не только в Обнинске, но и в Москве. Причем столичные автотрейдеры активно переманивают региональных водителей в Калуге. Кроме того, многие специалисты находятся на страже Родины в зоне спецоперации и там они нужнее.

Несмотря на это в регионе продолжают набирать людей на эти специальности. Кроме того, в Обнинске до конца текущего года решается вопрос с приведением общественного транспорта в порядок.