Шашпа отправил городского голову Калуги на вокзал

Во время прямого эфира губернатора вечером 9 сентября обсуждались проблемы общественного транспорта областного центра.

Владислав Шапша поручил городскому голове Калуги Дмитрию Денисову лично оценить работу общественного транспорта.

Пациентам областной больницы из районов часто бывает проблематично добраться до медучреждения с автовокзала и обратно. Такая жалоба от калужанки поступила во время прямого эфира губернатора. Маршрут, пролегающий от Калуги I до Анненок, сейчас обслуживает только частный перевозчик, отметила женщина.

- Утром планёрку перенесите свою, дойдите до Калуги-1, доедьте до Анненок, а после мне доложите о своих ощущениях, - обратился Владислав Шапша к Денисову.