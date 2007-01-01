Губернатор рассказал об изменениях в дорожно-транспортной отрасли Калужской области

Во время прямого эфира вечером 9 сентября Владислав Шапша отвечает в том числе на самые разные вопросы о ремонте дорог: от межрайонных до небольших участков во дворе жилых домов.

По его словам, дорожные работы ведутся регулярно.

За последние пять лет отремонтировано почти 2000 километров дорог – 85% городских и 59% региональных дорог. Построен Северный обход. Проведена реконструкция Синих мостов. Ведется также реконструкция Киевской трассы.