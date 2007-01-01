Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Шашпа рассказал подробности о платном проезде по трассе М3 «Украина»
Авто и транспорт

Шашпа рассказал подробности о платном проезде по трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
09.09, 18:37
0 771
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 сентября, губернатор Калужской области побывал на ОНПП «Технология».

На встрече с работниками обсуждалась реконструкция трассы М3 «Украина».

- Люди беспокоятся, что будут новые пункты взымания платы, - прокомментировал губернатор. - От границы с Московской областью до действующих ПВП в Малоярославецком районе их не будет. Северный въезд в Обнинск реконструируют и расширят до двух полос в каждую сторону.

Он также заверил, что на ближайшем заседании Госсовета по направлению «Кадры» поднимет вопрос открытия льготной ипотеки для учёных, работающих в ОПК.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
8 оценили
0%
13%
13%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVMdjNlRDZORk5ZZ280dTdLY2QyelE9PSIsInZhbHVlIjoiR1dsL056U2htYS9DOWlyL3d6SlJzUkh3MVZ3T0N6MXhROTFHK2tNQzhJWVQxTS84NGpGZFJtWWVwcS9ZblZoNCs1N1o4L2UyZGJnUkZLTWV1eDFwNWJ1NUcxcnMraExiRi85KzdVOEV2VmMwb0xlUUsvQU80N0Y3VThqUVZVRlpMTFZPczhIelgyMytUZzBsN3R6eUI4bXdMaGdxdnZidStPdGdHUUQ1L0xKT3U2WjBUbGhxK1F6WWlwdVpkZzg0UlNOZWZ3OWFsTDBtV3JoL3o5M0ZhUmNoenU2K2poV24wa0VkVVY1UTdsOER2NzhPcytka2RIOTE5dDdhNGlUYjQyV2pMTWVkbGlYeFEyck1TQVY0aS90Z1JSU1A2djJ0ODRCMDVic3AzcGo5SFBTUXhHRlhTVmhBMmYzb3MvM3NqOTF5L1BsMURnR0pCSDA4bmZvYmZ0QitmTGp3bW9RUTFVaWYxVTdNMDl3QXMxSVVNTjJrRGQvMzM5NEJ4RE5SNmloeWtEVENTN1l5emVXNjFRSGt2eklEWmJ4Z3pIRVJIWlVCa3FEZXR3UVZ0M1JtOVhBenpJK3l5b1hFdmFSOCIsIm1hYyI6ImRmZmU0NDAyZGVhNjg2YzZiMDMzMDNkMjU2NjBjNDhiYmZmMjZlZTg5ZDBkY2M5OWNmODNmYzVjMzhhNzQ2YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdoSGhqTS9EZnduSVlrZVpjdXloM3c9PSIsInZhbHVlIjoiUlZMRm1NVTBBME1DRzlseElscHJ0amtwdzRPdmlmRmdWZ2NSdFBET0Z6TzFudFdTWTZGcS9icW9qTjJ3c2tCUCtjSnl0NGVKc3pSTjhWVTlEcTQxYTBwSHZnUWJVc1ZCcjNsQ0J4K0JDVEh0TVA0Ym9VYkovcTdsbWNwRmx0dTk1Rm5vWDdKWjU2clFqclg3dXhYNDZPYTB2M21LeGpQQm93ZjEzMGhZWnpkbG0rb0w0cnQweTRtSVFadzgzMjR5M3ZqNDlOdFNSaU5uQkZ6cDh1NFpaWStUTUdHb09ad01yL1lUcXJxelEyTHFyRUUwMnZTMSs4RjA0WkNORjVGMU01b0g5dmgrMmxxaFI4ZFdsOENMNW9iZEQvTFU3NVZra3RQdS9ibytwMk43VVE4c1JSRlBsUmozdkxUS1pka2JNSEl1OTNNQzZjQi8zUHo4OXdkMmlVWlhQVVFpcktnTm5hdmFIQjRiclVydkFMaCtIbGJwMWhDbDRjeDdRM0RROGd3dWJaanJjd1FkVCt0MDl4VHQ4STFaemJOYmR5RldZZllIR2J0NUJMUldOK21rb2lBVGNGQ1FLVTBJR1ZVbUs0aUYwbVJIMnJxYXFhQk1NeW9yelNQMmx1SGJXdE5vVVhycDdWeVp4Nkw4UW5TR1gvZFQ3ZHFxd0lJeEV1Qk9xVlVCMUozTjU3WUNhbWE1MENNbS9ncFFTbkNlSVlUWmora0IvTndnRG0vYzZ3SHg2U3ZmU1lhblBxZVZ1YjlrMDN6T3Z0V1VOZjdnc2ZTcDBVRS9JUXpHUVM5aVRMT2FXVURrWGJPbDF0Q3ByWTBPaWRtTWVaTjBTWUF4bjEvZyIsIm1hYyI6IjZlNDdjNjdhZDcyY2JkODdjYWE5MWJjZjkwODY3N2FlMTQ4NzAzMjQyYjA5NDkxOTExNDZmOWY2NDY3Yjk3ODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+