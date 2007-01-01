Шашпа рассказал подробности о платном проезде по трассе М3 «Украина»

Во вторник, 9 сентября, губернатор Калужской области побывал на ОНПП «Технология».

На встрече с работниками обсуждалась реконструкция трассы М3 «Украина».

- Люди беспокоятся, что будут новые пункты взымания платы, - прокомментировал губернатор. - От границы с Московской областью до действующих ПВП в Малоярославецком районе их не будет. Северный въезд в Обнинск реконструируют и расширят до двух полос в каждую сторону.

Он также заверил, что на ближайшем заседании Госсовета по направлению «Кадры» поднимет вопрос открытия льготной ипотеки для учёных, работающих в ОПК.