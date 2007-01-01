Афиша Обнинск
В Малоярославецком районе отсыпают улицы щебнем
В Малоярославецком районе отсыпают улицы щебнем

Дмитрий Ивьев
09.09, 10:39
О проведении работ в Ерденево во вторник, 9 сентября, сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

В деревне Козлово завершена отсыпка улицы Солнечной.

В деревне Ивановское отсыпано 50 кубометров щебня.

На улице Заречной выполнены работы объемом 25 кубометров.

В деревне Староселье частично отсыпана улица Цветочная.

В деревне Ерденево выполнена частичная отсыпка улиц Дачной и Ракитной. Пройдут работы на Колхозной.

На железнодорожной станции Ерденево отсыпана улица Зеленая.

