Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге начали асфальтировать улицу Болотникова
Авто и транспорт

В Калуге начали асфальтировать улицу Болотникова

Дмитрий Ивьев
08.09, 14:33
0 446
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся в понедельник, 8 сентября.

До конца дня асфальтирование участка протяжённостью около 500 метров планируют завершить.

- Завтра компания отправит технику и людей уже на улицу Поле Свободы, - заявил городской голова Дмитрий Денисов. - Там осталось отремонтировать небольшой участок.

По его словам, продолжается ремонт и на территории, примыкающей к набережной Яченского водохранилища.

- Специалисты делают пешеходную дорожку, которая соединит нижний променад с городским бором. Сейчас дорожники устанавливают бортовые камни, после чего начнётся укладка асфальта, - отметил Денисов.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJoc242Tk5JT1ozM1lrRDNabU1hZXc9PSIsInZhbHVlIjoidUc3UnJ3SzF3Wm5mUFp1TUhDMDdpK0hCcWM2U1R6N1BJM0lySlB4ZGVVVmNMOFJJTFE4V2RLY3AyN2w2K0dzVkJneWdWekVNSGtGU3A1S0YrR3MvcllzOXJBKyszWmNreFNDVHJrMXUzWStwc0MzMndGdFNNWWtybHFrWmJtZVVFYXJON0g4WTJpcS92RUcraWI5SEl6RVI2UExyMmtWcDhKNDZ5K25CakJ4Sjg4SmhNN1JHUnF0S3k0QnJEWkp5NjZobkZoM1d1Z1VRQlB5NVl4TVo2TlRPL2F5Yi91Q1NJd0tqWmMyNmNFcjVjYy80TUk1QUNwMk1oS3lQV1p4NTF5TjRNTVNMNUVxVDdCdnlacGNqUTF1YmUycmkvbVpmUzUzZEJKdE5PMk4rTXd4Y2FHMDdDZTZMWnRFdkpWYUhmbTErajJZckQ5Z3lhNWhUVThZVXNFazdhaXpFd1RRbkJNb3VuWTZOWExMZmFlT3FxSTdlY1JPTGRvbnBrS0tOMS9pWGI1bU1lcnNXOCt3OER3dzNzUUVveG9LeTQxUWszcmRCRWFiN1FNWVBTK0ZGUDRubVdhQTFXV2pnek96YSIsIm1hYyI6IjU4NWFhNzQ5ZTkxMWVkYmY2MTA1NTY0NTgzZmFkODU0Yjc1OWUyNTgzYzI3N2MwZTA4ZTgwODFlYjVkOGMxMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJxb3A2ajAvZG42MkRTalFVaVRydUE9PSIsInZhbHVlIjoiN3YxUTRYYkdYLzY0d2dzRWdER0VzVWZHSDJiZk9sL3Y3T3JsbVlkc3JJTGpBUzM3dWMxeE5xODE0Z3RyVnBRTlMvcnZKZmo3Z3JFUlBHTjQwZk9McmhyM2pSSFdYZkRoQnczN0FBcm9oMWZKNFkzcC9nZ2p1VGQxS3h3bzNnWXgyZU9kdnlsYzVKcmZLYzV5WTZvNXY4Z25KaEQwdjR1NSs5cGZJS1Y1YVRHa29FM1JnVGlPUkE3UFZZSlQwSFZtN2J1Y1NSUFhLcEZ2WVhUUzk2YWVndk1pZWNqRHY3dmZmekRhdFFYOHFTM3A1SGwwVURZeGp6WkNZSW5LRHhVYUt0UWJHRFdrZWxwZi9YZ3VsUFptRHBxR2RMeDVpdVNRZ2RZOERZYnU1bnVLTE5BenQ1ZW14aldXdmd1M1FzV2VpQ21DSDJ1TEpmNHVmejcyUDhObzRuVjZrSDFneVVuY3RnLytiUEVlUDFLa2lLYzRTeWUwZ3ZrVXBsbjdybWgwUkhuNTg3ZDI0NEFhaThnb244eHN5YzNkRk8wM3V3TmRnNEdEbVBKSTJCVFFIckxRWTkzZlhYZ1dZZndySUs1TnVYcE9SSjVLQ1BSUnNqQzlhS2huMEx1SDQzZm9MZDRPYllMSWs4aitjWm9ma2R6Zyt5Nm1xSVQvYmNqbEVnbkhVL3Y2aUd0c3JpaXBKQm5IYThGeFFCT1VoV2h5cFAwSzFLemtQMitkamlHdC82S1JZREJ0eHJXY0dBWFFGMzVvQ3oxSmI3b3IvamVHVDErb2FpUzFpdVJjaTl1Vk5VcWtuOWFiaVJvbndwMkszZU1pK09HamgvYWNOZERDa3IrbyIsIm1hYyI6IjY1MWFiYjJmM2JlNzQ1MTIzODIzYWUxZjA1MmNkNzYyYmY5ZmUxYTc0ZmM2Zjk3MTYxOTEwYmFlMTEyZjIxMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+