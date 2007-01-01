В Калуге начали асфальтировать улицу Болотникова
Работы ведутся в понедельник, 8 сентября.
До конца дня асфальтирование участка протяжённостью около 500 метров планируют завершить.
- Завтра компания отправит технику и людей уже на улицу Поле Свободы, - заявил городской голова Дмитрий Денисов. - Там осталось отремонтировать небольшой участок.
По его словам, продолжается ремонт и на территории, примыкающей к набережной Яченского водохранилища.
- Специалисты делают пешеходную дорожку, которая соединит нижний променад с городским бором. Сейчас дорожники устанавливают бортовые камни, после чего начнётся укладка асфальта, - отметил Денисов.