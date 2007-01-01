Афиша Обнинск
В Думиничах положили выравнивающий слой асфальта
Авто и транспорт

В Думиничах положили выравнивающий слой асфальта

Дмитрий Ивьев
08.09, 14:08
0 397
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» там ремонтируют дорогу от поселка Думиничи до деревни Думиничи, сообщил в понедельник, 8 сентября, министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- На протяжении 1,9 километра выполнены важные этапы ремонта: установлены водоотводные трубы, а также укреплены русла для предотвращения размыва и неровностей, - пояснил он. - Весь дорожный участок был фрезерован, что обеспечило подготовку основания для дальнейших работ, также уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия.

Приведены в порядок заездные карманы, посадочные площадки и места под автобусные павильоны.

- На текущем этапе перед дорожными специалистами стоит задача — завершить укладку верхнего слоя и установить современный автобусный павильон, - отметил министр. - В целом, выполнение этих задач значительно улучшит инфраструктуру района и создаст условия для комфортного и безопасного перемещения в регионе.

область
