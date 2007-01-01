В Барятинском районе завершен капитальный ремонт дороги до Мосальска
Министерство транспорта Калужской области сообщило о завершении ремонта участка автомобильной дороги «Мосальск - Барятино – «Брянск - Людиново – Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль». Об этом сообщила 4 сентября пресс-служба правительства региона.
Протяжённость отремонтированного участка от Мосальска до Барятино составляет 20,6 километра. Это покрытие не видело капитального ремонта около 20 лет, однако теперь приведено в соответствие с современными нормами и требованиями безопасности.
В ходе работ была укреплена дорожная одежда, восстановлены 33 водопропускные трубы, а также обновлены и благоустроены восемь остановочных пунктов. На всём протяжении трассы укреплены обочины и нанесена новая дорожная разметка.
В населённых пунктах Плетни и Красный Холм установлено 75 светодиодных светильников.
Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».