Авто и транспорт В Барятинском районе завершен капитальный ремонт дороги до Мосальска
Авто и транспорт

В Барятинском районе завершен капитальный ремонт дороги до Мосальска

Дмитрий Ивьев
04.09, 12:48
0 299
Министерство транспорта Калужской области сообщило о завершении ремонта участка автомобильной дороги «Мосальск - Барятино – «Брянск - Людиново – Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль». Об этом сообщила 4 сентября пресс-служба правительства региона.

Протяжённость отремонтированного участка от Мосальска до Барятино составляет 20,6 километра. Это покрытие не видело капитального ремонта около 20 лет, однако теперь приведено в соответствие с современными нормами и требованиями безопасности.

В ходе работ была укреплена дорожная одежда, восстановлены 33 водопропускные трубы, а также обновлены и благоустроены восемь остановочных пунктов. На всём протяжении трассы укреплены обочины и нанесена новая дорожная разметка.

В населённых пунктах Плетни и Красный Холм установлено 75 светодиодных светильников.

Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

