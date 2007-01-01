Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Жуковский район получил партию новых автобусов
Авто и транспорт

Жуковский район получил партию новых автобусов

Дмитрий Ивьев
04.09, 12:42
0 394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщил 4 сентября глава Жуковской администрации Анатолий Суярко.

Новая техника уже прошла приёмку комиссией района и руководством автотранспортного предприятия «Жуковское ПАТП». Планируется, что автобусы будут задействованы на внутрирайонных маршрутах.

Анатолий Суярко подчеркнул, что новые автобусы сделают поездки жителей более комфортными, безопасными и приятными.

По его словам, приобретение транспорта является частью системной работы по модернизации транспортной инфраструктуры и повышению качества жизни в муниципалитете.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVFV09VNTA5b2hhNXVFc1VKOURaaWc9PSIsInZhbHVlIjoiTXhiakF0MHVET1l1RUhWbWlwN2dRV2ZxS1RSZXhGYXBkc2ozSkFGdFA4MjFVSDMwdXpsYzVYOWhiQ1FVZGU1ZEIzMEFKOXdUWjJyMGx6VkRMbmlseFRtdnRnSnhuVElNdGJHYUdmVlJjdGtIOTh2ZTF3c1dhU2NrUGdLdkxrRlF4RlVlSFBMdmxnOEU1Qitmalg1VjdEaWc1emdlNWt1eEFReCs2Qlh4YVhNY2gwOHpjQkdsYVhkNzNoeEJyKzAvbFNpVDYreHVwSUlHRXJGWG5aL1RsMFlTSWNIaC9SdCs1M3NGbW9UcFpUQXZZeVRpYmY2UUJUU3lsM0lhK1Q4bVpIOG8xeU1JdnVzUHljSDltQU9JVjFudm1nVzU5MU1DVnlQK2dramdwd29Pbm9pOWN4andGdjNKV044a3RpdDBWTW83Z3JvdXRPQm9XY0ROL2NIUzFvd2ZQZW5haFZIUlJaTWFnMnYwaVc4b1JkVW9KUW5kOTNDMEhJSTg1cmc4VUdsalhSNS8zNmJQZU1ERjEyZUxTbGs5akxoVjRrRmU4djZPaFdzb1M1MjdCQWUwRnlVdXNQUDJVemJ1aFdYdSIsIm1hYyI6IjZlZmZlYjU0MDE1NDA4M2I0N2EwZWIwYzU3MDljZmUwMmI0OWJiNTU2MTljZmQ1YzI0YjNjYzkxN2RkNzc4MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFsWkVLeTBRQ1YzdFRDempUYzVEOGc9PSIsInZhbHVlIjoiK25JSE4vWE5wTHI0Mnhwc1dyanByWHdDdFFTSlRnUVdiS09Qb0tjQWxkaFU1MWZiczRnVXQ5SUpscm1UeW1laEJTL1liT0szWUdqT2N1SmllbkhJR0VOam9TeGFkWkJkOG13ZHEyRzliNWlhT3pyQVh2WVpqYXpGM0xONkFUeDdNTWVlcGU3MmNKbk4rYXBrNVV0Q1l6K1NoL3lYNDkya2FQdEt2aVhVOTBSS29vWEZna0k5OGltaFBtQ0RRTElYRWxpNzNBVGJ3UkJ3Y0tHRXEycjNxQ0ZHZXkwamlqWXozNGdRVFBYenhKVWd6ZzNTSjdDdlRRbWdSYlVRTmljQ1VxekFwOEZEWUNlY0toK296WnduWk11ejRwNjBkWFEvMk1TTm9xTk02dnlhbjBwNGEycVJMNHhzdmtOTmt4VGxLQ1BUU1d3ekgrK1RsbTRHMmJvR0JEdy9qQTd6UWlFSXFwc0VlUEZNSXlTWSsyRDZPSU1vbnpWbS80WGpOa29hSzRIY1BGazV6YW5hMWZJRDlreWIvSkdSZk9McGFMVkx5Qy9rS01PS3JLMU82OFp0N0Y4MzU3UDlKaXNTbDlFNU0yT2lSTlU1WjNBZHQ1YVcyUTUrdWV1dGQxOUhKV0QxSjhzT1Izb2RtamxaZEpxdTd3SWttK2JpRTNFY2dxY3pPNGowZy9BeFU5Qm9FSWpTTnU3c1pFWk4zSnUvTFBZNTdGRGlscVl6U21GUW1Yenp2WE5neHhzbUdISXBJV1lVZEsyVkp5MWg4bXgzcjZZK3Y1Qkt4dCtrTXpXQXM5SWJNVjY0STd4MVRNbDJtRzk4eWxRSjBQNEdzUXcvV1lIayIsIm1hYyI6IjI4MTE4ZDVmOGMzMTBjYTIxYzg0OWUzYzllZjEzNDk3NTU0ZmMzYWVkYTJlYjMxYWIxOWM1OWZiMzIyNDdmMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+