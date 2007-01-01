Жуковский район получил партию новых автобусов
Об этом сообщил 4 сентября глава Жуковской администрации Анатолий Суярко.
Новая техника уже прошла приёмку комиссией района и руководством автотранспортного предприятия «Жуковское ПАТП». Планируется, что автобусы будут задействованы на внутрирайонных маршрутах.
Анатолий Суярко подчеркнул, что новые автобусы сделают поездки жителей более комфортными, безопасными и приятными.
По его словам, приобретение транспорта является частью системной работы по модернизации транспортной инфраструктуры и повышению качества жизни в муниципалитете.