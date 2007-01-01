Калужан предупредили о лосях на дорогах

В Калужской области стартовал лосиный гон - брачный период, который продлится до начала октября. В это время животные становятся более активными и могут выходить на автодороги, предупредили 4 сентября в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Наибольшую опасность лоси представляют в вечерние и ночные часы - именно в это время чаще всего происходят аварии с их участием. Специалисты рекомендуют водителям быть особенно внимательными на участках, проходящих через лесные зоны. В тёмное время суток желательно снижать скорость и использовать дальний свет, если нет встречного движения.

При появлении животного рядом с дорогой необходимо снизить скорость или аккуратно остановиться, включить аварийную сигнализацию и дождаться, пока лось уйдёт. Категорически не рекомендуется подавать звуковые сигналы - это может напугать зверя и спровоцировать резкие действия.

В случае столкновения с животным водитель должен остановиться, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать экстренные службы по номеру 112 и оставаться на месте до прибытия специалистов.