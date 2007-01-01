В Калужской области отремонтировали Луну
Ремонт на улице с таким названием проведен в селе Волое Кировского района.
Также в порядок приводится улица Пересветовка.
- Работы выполняются в рамках программы «Народные инициативы» или ещё их называют «Местные инициативы», - сообщил в четверг, 4 сентября, глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Подрядчик справляется с объёмом работ качественно и в срок. Жители довольны тем, что теперь на улицах дорога, по которой можно проехать. Особенность программы «Народные инициативы» в том, что не все деньги выделяются из областного бюджета: часть денег выделяется из местного бюджета, часть - от предпринимательского сообщества, часть - от физических лиц.
В ближайшие дни работы в селе обещают полностью завершить.