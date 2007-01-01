Афиша Обнинск
В Калужской области отремонтировали Луну

Дмитрий Ивьев
04.09, 09:55
0 349
Ремонт на улице с таким названием проведен в селе Волое Кировского района.

Также в порядок приводится улица Пересветовка.

- Работы выполняются в рамках программы «Народные инициативы» или ещё их называют «Местные инициативы», - сообщил в четверг, 4 сентября, глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Подрядчик справляется с объёмом работ качественно и в срок. Жители довольны тем, что теперь на улицах дорога, по которой можно проехать. Особенность программы «Народные инициативы» в том, что не все деньги выделяются из областного бюджета: часть денег выделяется из местного бюджета, часть - от предпринимательского сообщества, часть - от физических лиц.

В ближайшие дни работы в селе обещают полностью завершить.

