Авто и транспорт В Балабаново прокладывают дорожки для пешеходов на время реконструкции трассы
Авто и транспорт

В Балабаново прокладывают дорожки для пешеходов на время реконструкции трассы

Дмитрий Ивьев
04.09, 09:44
В среду, 3 сентября, на месте работ побывал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Ранее администрация Балабаново проложила пешеходную дорожку к улице Зеленой.

После обращений жителей подрядчик обустроил деревянный настил с улицы Восточной на Московскую.

- Теперь пешеходам не придется преодолевать дополнительные 500-700 метров пути по необустроенному участку, - заявил Калиничев. - Также обсудили с дорожниками необходимость контроля стабильной работы светофора на перекрёстке с улицей Московской: без него перейти трассу просто нереально.

Завершение строительных работ на М3 запланировано на конец 2026 года.

- После окончания реконструкции движение транзитного транспорта будет отделено от внутригородского, появятся дублёры, тротуары и безопасные пешеходные переходы, - отметил глава администрации.

