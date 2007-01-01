Новый светофор установили в Калужской области

Он заработал на дороге между трассой А130 и деревнями Орехово и Корсаково в Жуковском районе на мосту через ручей Черничка. Об этом 3 сентября сообщили в министерстве транспорта региона.

- Светофор установлен в зоне сужения проезжей части для повышения уровня безопасности и предотвращения дорожных происшествий, - пояснили в министерстве. - На обоих подходах к мосту размещены предупредительные дорожные знаки, информирующие водителей о приближении к участку со светофорным регулированием.

Работы выполнены благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».