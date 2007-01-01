Афиша Обнинск
Улицу Труда перекроют в Калуге

Дмитрий Ивьев
30.08, 14:05
Фото: Яндекс.Карты.
С 20:00 субботы, 30 августа, до 4 утра воскресенья, 31 августа, нельзя будет проехать по участку между улицами Плеханова и Телевизионной.

В это время там будут класть асфальт, сообщили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Муниципальные автобусы поедут по улицам Плеханова, Суворова, Московской и Карла Либкнехта с выездом на Телевизионную.

Троллейбусы №8 и №10 будут ходить только до площади Московской. Троллейбусы №9 и №17 ходить не будут.

