Улицу Труда перекроют в Калуге
С 20:00 субботы, 30 августа, до 4 утра воскресенья, 31 августа, нельзя будет проехать по участку между улицами Плеханова и Телевизионной.
В это время там будут класть асфальт, сообщили в управлении городского хозяйства.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Муниципальные автобусы поедут по улицам Плеханова, Суворова, Московской и Карла Либкнехта с выездом на Телевизионную.
Троллейбусы №8 и №10 будут ходить только до площади Московской. Троллейбусы №9 и №17 ходить не будут.