Улицу Труда перекроют в Калуге

Фото: Яндекс.Карты.

С 20:00 субботы, 30 августа, до 4 утра воскресенья, 31 августа, нельзя будет проехать по участку между улицами Плеханова и Телевизионной.

В это время там будут класть асфальт, сообщили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Муниципальные автобусы поедут по улицам Плеханова, Суворова, Московской и Карла Либкнехта с выездом на Телевизионную.

Троллейбусы №8 и №10 будут ходить только до площади Московской. Троллейбусы №9 и №17 ходить не будут.