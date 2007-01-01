Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области появится новый платный участок трассы М3 «Украина»
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области появится новый платный участок трассы М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
30.08, 11:15
0 360
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

После окончания реконструкции платной дороги и до 2110 года платить придется за передвижение между 65 (Бекасово) и 123 (Малоярославецкий район) километрами.

Соответствующее распоряжение 29 августа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В качестве бесплатной альтернативы передвижения между Калугой и Москвой предлагается использовать участки трасс А107 и А130.

Стоимость проезда по этому участку Киевской трассы пока не называется.

Напомним, сейчас на 60-километровом участке М3 в Московской и Калужской областях ведется реконструкция. Ее планируется завершить в 2026 году.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNaalMzVHdLZFRhTzVsYUUramFUWHc9PSIsInZhbHVlIjoiaVlVcDVBNU9mYVpFeVlTeHNWS0hBenFHbndZMytXY053MGVlYTEzU1Freno2WnJFaHEycE5IUXh6N2tDTDRpUm9vNXA3NWtJSFU4WkM2cW5lL290bk9iVytlSCtoelhpY053b1ZoQWJ2WjZFK0xJRUk2dTZWL2pBN3A4SGhRM0g5c01IeTlTNU1nQlp3QzMzNFdJSDNGS1J4Qm82M3hUQkl3dXo2QjFmWHdRVUNJRXZTaWQ0UDJMTG4wdmhqLzd1dUdRd2tFcmlmS202S1FYSVJhQjlXT2UvbmdqVlVxekZ6bWFTdWNROFNLUFRURDBETDEvamc1N0dGaFNRUHczUWVEMkJMVzByQ2NHUUNjQ0RWWk9pcEFTdTZXTVdvQ1czcjZkdUZCckdtYmRQQS9LY0gveGVzNHg1N3dCNVY5UFlqM0ZseVJ5THJsRFZVV1BFRXVGYkk3clE3Z2ZjeEs2SkpqWm5Td2U3MkFRU0FjYWg3dVBkQVp0TjdjVW5LVVlkQ2V4NFgrUGIzL2pXaStmd2xwVTQzb1JBeitJOFpCSzZWdDk3OFU2ZFZ4MnByYngxbDVJeDVYOHFaUXdjbDIvZCIsIm1hYyI6ImRjNzQwMmFhNGQzOGM2YWUyNWUyOGYwMzI4Y2UyYTM2NTM0Mzg2ODkwNmZlM2M5YTA5ODNhZGJhNjBkNzhiMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndCY1VjTXJYc1NHUENveXZ6QVN6NWc9PSIsInZhbHVlIjoiU0VpRjJKU2ZGTGxVVEFSbFhVMnM3cmwzZkRnRlpLejlUYzFkcnBGNzBnT053c2Z4R29QMHpTZjhIVWx1RExiMnRZZFQ3OUhxUE80c3BVL1ovaTRncEsyTUZIMXhzWXpWQUdoanhRZFFSN2NGcE14MEs1bFNxdU1GaE4yVmdMZWxTMjNhckQyajdYd2xvMU5ET2FFVDZHYVZhUlJjMGQ1UXJhN09WYTE1dmUwZFU4aGtPTVhpR1Eyb1ZtTzBWbUVkLzJTMXJ2UTlDeHNZc1dyUURDeEZMWXppS3RLTDhSR2lnN09tcjhXWis3QTY5SnhNRm9BenJPaDl6K3dpT3VKY2graU0rM2tsYW40VTRHU2RHREZ0aGpPMjMvQkROcE92ZWxuS2lsVGdQWXJ2c0ZjN1B1LzJWeCtpRkJWTkZlU1EwN08ranRQUCtSVWlHNjlROUhRaW5LRmRWZWN6SWxtWEhQaE1ST0VySHhJeXE0OTVUWjJ6MnpNK3M3RU9DemtuSXpKSm81eE8wT1VydjhQdjM1a3FDd1FnOW54Q3I2RitNOGNBV1B5R2lzYUdMWi9DdmlBaC9Vd3c5VldkZmFJbjVzYkZtTk1jM0R5T2pZMW9OQnFqeFJvVVVaUXd3UDgwZGlZK1NYOHgwcDA0MHB6cGI3eEdBUHlGTk1ZdDlmc0pWMXA0UjN5dTgxaFFwa0lJOGl6WXByYkRyWjl0SzNFVHJSVjBjeVdnOXhodXlOVkV0WU9OZzZ2YnE3QldBUDYxUU1tbHhJTFY1WkUrVHpGVUlzbVJscmdTVkQ5TU80QUtqK0t4SW5rcE9aM3lCbnNDaEpuL1p6NFFPd1l3WDQ1bSIsIm1hYyI6IjkwN2VjYTc2NzdjYjdjODkwYWVjNDM3NWEzZmRiZGM4ZDlkZDA0MjRjMzdkMTVlM2EzMTU2YTJmOWMzMmI1MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+