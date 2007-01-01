В Калужской области появится новый платный участок трассы М3 «Украина»

После окончания реконструкции платной дороги и до 2110 года платить придется за передвижение между 65 (Бекасово) и 123 (Малоярославецкий район) километрами.

Соответствующее распоряжение 29 августа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В качестве бесплатной альтернативы передвижения между Калугой и Москвой предлагается использовать участки трасс А107 и А130.

Стоимость проезда по этому участку Киевской трассы пока не называется.

Напомним, сейчас на 60-километровом участке М3 в Московской и Калужской областях ведется реконструкция. Ее планируется завершить в 2026 году.