Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге водители паркуются под запрещающими знаками на улице Кирова
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге водители паркуются под запрещающими знаками на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
27.08, 15:08
2 433
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 25 августа ликвидировали платную парковку у торгового центра на перекрестке улиц Кирова и Плеханова.

Однако водители продолжают парковаться в этом месте, делая невозможным подъезд автобусов и троллейбусов к остановке.

Не спасают ситуацию и запрещающие знаки.

Днем 27 августа почти весь этот участок дороги был запаркован. Сотрудников полиции и эвакуаторов не наблюдалось.

Отметим, что после ликвидации парковки на перекрестке Кирова и Герцена понадобилось полгода, чтобы водители перестали там оставлять машины.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
14%
0%
0%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZhR2J2RnV6bURYTkJOWUZQWk1PNFE9PSIsInZhbHVlIjoiLzlhdFB4ZHZRclZtWVJWckh1TllNRk1UVnE3SzVOOUhjM0dhWnEweHU2ZmdCZ0ExWHZQUlowWnFTTnVRazlaR3NoS1lBWjhyOWpxQ2xwcFpaa1hVR1VVTWRYaWh5R2VEa3VPOVJxODJ4TlhYZnprellKamdDTkhFWDFLNW9GMzIybHJ2Q3VWMVhydjg1ZkpTdGh1aG54VGp5dG1lYlZzbUZlN0V3bTRub1BnRitXVk5lenVRU2dTWFE5UlFJSUNRZFRLVmlwOEx3RHJLTm8vN2s3bXNuWnZFV3o2ZkMwcmpIMUlObzJJaHBmUkJwTlQwVkcvRDFtcU1GbTJOcVN1ZmVvYnFJMjN0QmNId0wyNkx3c2lqLzhYcTNwc0RlTHh1YUxIQWFoOGg2OThnTVRHcVoxZnJSQVNpOXRaQVUvbU1GRmlWNHA3aDBDS1l1MWE3c1UwdWdjWWp5azMrRjZyVy9WaHVuZnR0Y25FZTFqVVorV042WkJUeTRsNTVOc05sL2IxRFpsSStDMFI0T0FJME4ycXJBVjhseTkrd0lqZkl6bUR3bXhrT3EvcERGTW1DMWszSHFuVmpTMjlwN3RCcCIsIm1hYyI6ImY2NWE4MmE1ODhmYWRkZjRhMjVhZjAyNTA4OGE1NjBiNzY0Y2QzNTI2OWQ1MDA0YzA4YWJjYThjMTQwMThhMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNYTUZ3SnF1SXBwbUQreEJBeXlJbEE9PSIsInZhbHVlIjoiTzN6WkZVRTRSclZMRnNrUlBnVSsvNGxsNzBpaG8ydXpDYkhFeEZjL1lxVlQ3M2ttQWdHejNoZTBvLytnR09aalFTZ0p3MExsQWlwR1owelBIaXhyQnJXUWkwL1ZKcmlpQlNsV0YxNitYbWo3UU5LaTFLT0pOeVdwTlRNak1KWW0wSGRHK0xId1pMOERkQnVSdXlRbHg4Ulp4Nk1rSTBwUVpva1Jablh0bmNQWThCS1lXeUJDTXhHcVI5Yy9vWXQrVkc4T29pZ2F5RzYxK1FKMy9FWGRkTDFkL00venlHb0tDQVk3REcvTGovZ3ZRd0FHSFUrbDVqWTVKaDhwWW01bGZBOGZOTG5LK3ZEc1laVUpjOFB2N2IzL0R6KzNDRUIvZ3FJa2lHZE1NWUxSL1IxR3RjWXJvZmFPSmdEYklSMHVkcFI0aU9wdlJLNW16c0xrcGkvSmVUWm1uSlU1ci95QzhxTlZXZHhmeGlMVERIUCtkT3ZsSjBxam1WV1hpVStnTG5ac3JGSDRVUjhicW5rM1dPL29DeUJ1enhVSXhPQzBEVUQySmdwNFkvNjh3SlpFZWJQaWFjM2lyamMyTkdnem9rcWJwTGRiWWVuaEcyR08wbXA4NVFaN0xYT25KK3dic0k4c2xuZWd3UEx2dGZScVkrSWh3ZENUWFlVa1RZRG40ZnhWdWM0YjFDWmZrZHNYbDBub0Zxb1ZyRXJBNy9sZ3E1a0VzNkpva25Ja0duK290eXg3UFFsSTQxU2kxUWhGRVhoTzZENS8zQzZpdU1maHIza0NnVzlwaHhGRGNIS3pTYWJ5L0dCaitQNjhkQmU0SmV3aEFrVEVNS1JsRGxYViIsIm1hYyI6IjJjNDc4NmVmZWQ5NjRmNGFlMzA4Mzk5OGMwMjIzZGNmZDE3ZjQwYmVlMzA4ZWJiZmYyYmMxYzU1YjQzMzhkOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+