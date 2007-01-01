В Калуге водители паркуются под запрещающими знаками на улице Кирова

С 25 августа ликвидировали платную парковку у торгового центра на перекрестке улиц Кирова и Плеханова.

Однако водители продолжают парковаться в этом месте, делая невозможным подъезд автобусов и троллейбусов к остановке.

Не спасают ситуацию и запрещающие знаки.

Днем 27 августа почти весь этот участок дороги был запаркован. Сотрудников полиции и эвакуаторов не наблюдалось.

Отметим, что после ликвидации парковки на перекрестке Кирова и Герцена понадобилось полгода, чтобы водители перестали там оставлять машины.