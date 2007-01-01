Афиша Обнинск
В Ферзиковском районе продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта

Дмитрий Ивьев
26.08, 14:55
Работы по ремонту дорожной сети продолжаются на трех участках, сообщил 26 августа глава администрации района Алексей Волков. 

Специалисты занимаются установкой освещения на автодороге «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов» – Авчурино в районе деревни Криуша и села Авчурино. В поселке Дугна на улице Советской идет укладка нового асфальта, а в Новой деревне выполняется ремонт искусственного дорожного сооружения через реку Калужку на трассе Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов. 

За время реализации мероприятий по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», который стал предшественником действующего сейчас нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в районе отремонтировано более 78,6 километра местных и региональных дорог. Также были приведены в порядок несколько путепроводов.

калужская область
