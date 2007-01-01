Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге на День города изменят маршруты автобусов и троллейбусов
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге на День города изменят маршруты автобусов и троллейбусов

Дмитрий Ивьев
26.08, 16:45
0 480
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 26 августа, подробности сообщили в управлении городского хозяйства.

29 августа с 22:30 до 23:50 не будут ходить троллейбусы № 1, 2, 3, 5, 9, 17, 18, а также автобусы № 4, 26, 27, 29, 34, 39, 41, 44, 74, 76.

Троллейбусы № 8, 10 будут ездить до площади Московской.

Автобусы № 2 А, 9 (л), 94, 95, 98 поедут через улицу Суворова.

Маршрут № 97 (л) будет осуществлять движение до улицы Баррикад.

Автобусы № 20, 23, 25, 28, 33, 37 поедут от сквера Медсестер по улице Октябрьской.

Маршрут № 30 с 22:15 до 23:50 будет ездить через улицу Гурьянова.

30 августа перекроют дорогу от улицы Гагарина до улицы Вишневского.

С 7:00 до 14:00 муниципальные автобусы будут ездить по Южному обходу.

Опубликовано временное расписание.

№20 (л) время отправления:

  • от сквера Медицинских сестер - 6.20, 6.50, 7.35, 8.00, 8.40, 10.00, 10.40, 11.20, 12.25, 13.20,
  • от ст. Калуга-2 6.10, 6.45, 7.40, 8.40, 9.00, 9.40, 11.00, 11.40, 12.00, 13.05, 14.00.

№21(л):

  • от сквера Медицинских сестер - 6.30, 8.10, 9.30,
  • от пос. Резвань - 6.05, 7.05, 8.50, 10.05.

№30 (л):

  • от ст. Калуга 1- 7.20,
  • от ст.Калуга 2 -8.25.

№33 (л):

  • от сквера Медицинских сестер - 6.00, 6.30, 7.05, 7.55, 8.55, 9.40, 10.35, 11.20, 12.50, 13.25,
  • от пос. Мстихино -6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.50, 9.45, 10.30, 11.25, 12.10, 13.25, 14.00.

№37(л):

  • от сквера Медицинских сестер -7.05, 8.10, 9.25, 10.30, 11.45, 12.50, 15.10, 15.50,
  • от мкр. Куровской -7.00, 8.15, 9.20, 10.35, 11.40, 12.55, 13.40.

Новости по тегу
день города
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBSNmdXbFBuWEw4UUpMeU44OStLcXc9PSIsInZhbHVlIjoiNFI2S1RtN3hIR2dwTG1NL3hiRWRtMEZ0UFU2YktmOGxUZXBoVXk3bFVZN3NyRjBRc0pwYnhOS3lHUTVSbEd1d2FGVmwvOVFGVlVrWlFnU0NaWXJxUkhUSEUzbERhaEJCelhNWnVmZUlHRExOWnVlZ0pzRmVKZGg5V2kwVkE4RU5Na3ZYTjM2dmhJZExIbG9KTlBScTRxSE5ZdXM3elR3d1BHa2ZCa2RieTJuR0hxc2hQb29rT1FBbDl6cmxtdEJUZ2hJbEZPS2ptL3FCUTYzQnJkSm5RcnlkaGR4c3VPSGNZdGJGb1ZCeERzNWJjNUZxMklZMWtnQjR3aVZxOUlabkF4b2c2K1IvZ2RPL25lSlA0djd4Ums2ZXZURzJFeVNOYXBaSHNtbjNwQWJUS2g1TFhUcEwvRjdMMlA5ZDduMENySUxaUmh5TXBmWHlIbzBvUXMrN2JrNnJ1ZHJrUExWSitGRHQ0TXphdCtRL0hkQzh0T0VuK2dOT0loRVpNejcwcW5EWTVmaUFsMlRPbFlSbTVYZVY1bzc1M0p2N3g3Vit4VVBRcWw4T0xUUnNuNlZKU0x5Zzl5aUxGSUxDNVJqQSIsIm1hYyI6IjI5ZDdkNzZhYjc3MThiNzY5YmQxOTVlMDI0MmUzNDdkYTQyYmNlNjMxMThmNWNiNWI1Y2RhMDczN2FjMDgwYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJCaFNoc0xveFZpMjM4NFFxWFQyaGc9PSIsInZhbHVlIjoiMWo3Z2hIcDUzMVpYTVNpWkJDd2NxQ000K2tST0M2R3dCYmw5NUZ1dXlRRUh2dlhKMVlOSTQ3aUwrMmwvaWxIQVQxSW4wVkdnYk5OZGF6V1orUFdNYnhYTGM1elY3SGJQeWcvVUw4bUhZdDFPT2owNjhrVmdPUlRYZkt2VS94MDBVanN2WXR1NzdZTnQ1UVY1eDRVMHpqd0tlOU85SmRpWEhoNzJBZGI4WFRNektnazl6QS9hcXV2UmEwdnlZUThOeEd1eVBQNHJvTFhta2NzTkZSNUpTRTloTHRFeHByT1JqOEVCSUJiWFpuUUV2aDg0MG1ULzRsR2hTMlJJNHl3cWMrR1BtQnIzWDNWU05PMnJVbXlrbHVqWTVxQ2g0TGpiRkVMeEZHdlF1YlF2eWEvTnRJQWp5UEw1RXhUajhJbVRhK3pnMGppVlRxN29wMlNUZUFLOWdKek45L1dUYysrNEFMNkZ2TkNGMThNbTQ4QXl4WDNYeGp6cVdiT2YwVnd3bG9KTitIcndQemVNaHVhSmxPeEtrV1VjelN6RDlmU0tnQWJqYUtERkJwbzJpWmFka1NUWFlXYU9sWkZnNjY0cDMwOERjMFUxSjEvdmtoYStOQWpwQ294ZTBJUGdmZ1lkaEhNMWI3T1JBVm5qOEI2SDRFNENudzRzRlNyL29uSWVqYWYrcTZYZXdlejhUOUkxRnR0VVBQUEhrYk5vVldPMXU0dXZlV0NrVSt4ZnRoVVBVVTJqYnQwM0RFYnZGWStjVDhYcUxPWjJ1TytrMmJ2My9WVHZ2VUFhMkFhMU5rWlFmK3RBcG96OHNrWDB4TkUxRytNaEZKVFk4ZjlVS2htRCIsIm1hYyI6ImZhNDE3OTdlNzljN2ZmOTYxYzc3ZDU0N2QzNmE3MzUyMDE2YjJlOWFmOWQ3OTA3YjQ5MjRmYTA1YTEzZWZlMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+