В Калуге на День города изменят маршруты автобусов и троллейбусов
Во вторник, 26 августа, подробности сообщили в управлении городского хозяйства.
29 августа с 22:30 до 23:50 не будут ходить троллейбусы № 1, 2, 3, 5, 9, 17, 18, а также автобусы № 4, 26, 27, 29, 34, 39, 41, 44, 74, 76.
Троллейбусы № 8, 10 будут ездить до площади Московской.
Автобусы № 2 А, 9 (л), 94, 95, 98 поедут через улицу Суворова.
Маршрут № 97 (л) будет осуществлять движение до улицы Баррикад.
Автобусы № 20, 23, 25, 28, 33, 37 поедут от сквера Медсестер по улице Октябрьской.
Маршрут № 30 с 22:15 до 23:50 будет ездить через улицу Гурьянова.
30 августа перекроют дорогу от улицы Гагарина до улицы Вишневского.
С 7:00 до 14:00 муниципальные автобусы будут ездить по Южному обходу.
Опубликовано временное расписание.
№20 (л) время отправления:
- от сквера Медицинских сестер - 6.20, 6.50, 7.35, 8.00, 8.40, 10.00, 10.40, 11.20, 12.25, 13.20,
- от ст. Калуга-2 6.10, 6.45, 7.40, 8.40, 9.00, 9.40, 11.00, 11.40, 12.00, 13.05, 14.00.
№21(л):
- от сквера Медицинских сестер - 6.30, 8.10, 9.30,
- от пос. Резвань - 6.05, 7.05, 8.50, 10.05.
№30 (л):
- от ст. Калуга 1- 7.20,
- от ст.Калуга 2 -8.25.
№33 (л):
- от сквера Медицинских сестер - 6.00, 6.30, 7.05, 7.55, 8.55, 9.40, 10.35, 11.20, 12.50, 13.25,
- от пос. Мстихино -6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.50, 9.45, 10.30, 11.25, 12.10, 13.25, 14.00.
№37(л):
- от сквера Медицинских сестер -7.05, 8.10, 9.25, 10.30, 11.45, 12.50, 15.10, 15.50,
- от мкр. Куровской -7.00, 8.15, 9.20, 10.35, 11.40, 12.55, 13.40.