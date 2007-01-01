Афиша Обнинск
В Калужской области ограничат движение на дороге к Кирову

Дмитрий Ивьев
26.08, 12:58
В среду, 27 августа, ограничения будут введены на железнодорожном переезде у станции Шайковка на дороге между трассой А130 и Кровом, сообщили в администрации района.

С 8:00 до 14:30 там будут проходить ремонтные работы.

- Максимально возможное время ожидания при пересечении вышеуказанного железнодорожного переезда составит 15-20 минут, - пояснили в администрации. -Альтернативный маршрут объезда возможен через населённые пункты Анисово Городище, Выползово, Вежи.

