В калужской деревне появилась новая дорога по инициативному проекту
В калужской деревне появилась новая дорога по инициативному проекту

Дмитрий Ивьев
26.08, 10:00
В деревне Красная Звезда Износковского района в рамках инициативного проекта отремонтировали улицу Лесную на участке от дома №7 до дома №15. Во вторник, 26 августа, об этом рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

На дорогу уложены подстилающий и выравнивающие слои из щебня.

Ремонт обошелся в 1,8 миллиона рублей. Из них 77,6% выделены областным бюджетом.

- Новая дорога позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения, а также положительно сказывается на облике населенного пункта и повышает уровень жизни местных жителей, - подчеркнула Авдеева.

