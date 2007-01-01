Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт На трассе М-3 временно перекрыли поворот на Меньшовку
Авто и транспорт

На трассе М-3 временно перекрыли поворот на Меньшовку

На федеральной трассе М-3 «Украина» продолжаются работы по реконструкции участка с 65 по 124 километр.
Ольга Володина
22.08, 16:06
0 560
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По Минтранса Калуги с 23 по 31 августа движение будет временно изменено на 119 километре трассы в связи с проведением дорожных работ.

В течение этого периода будет полностью закрыт поворот на деревню Меньшовку. Для въезда в населенный пункт водителям необходимо будет использовать объезд через город Малоярославец. Изменения связаны с масштабной реконструкцией участка дороги от деревни Бекасово до Малоярославца.

Дорожные службы призывают водителей быть внимательными на данном участке, соблюдать установленный скоростной режим и внимательно следить за временными дорожными знаками.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBGZzBvZUV2czQ1SGExeGMxcUlWb0E9PSIsInZhbHVlIjoiNDA5QlpxUCtyTHNjcndqL3ozVjRHS2hvMDRPME1HMWxxTlJUTFFsMWc0YTVyS2ViaTRBTWFRUVhJSjB2ZzJjMEpFbGpLR05DZlNsUm94Y21BVGVWdkRrUmNqRkpaN3V6Ymd4RU03ZGw1NmV1NVE4SHZqMHhkNFIxQ3N6KzVhcGpWMGFFbVlxck4vSm9idXZkck1sSGNEZEk3WW5XZk5uSmJUZk9idVdkSk1MMndkRWJRL0RaejFSUkVBR0NndjN4dXlQUlJsZUpjOG1xYjU0Z05JMkFQQmwxTXRBbUVVRjFVcHRkaU9jYzV1VVlTaVMzOVA2M29MMC91UHRXbHlMM3FpYko0MXRhdXpNT1VBVllSZkRCUjMwTG9OYnRKTU5Ya0N6bndxSWhmQlZpMGl3bGg5aW5rSzlDM3Uzd2o4bEtMVVZRT1JYdmdIK0FTYUV2UVYrREFJckt5UzIrY3VzRW1xelMrSS9PZVlvNVBOeDA4eGlqSm1YWFVxc3RMOE9XQjN6RUVWQldtMWpZWXhTbk44RmsyRS9OWlBRVWpOMUg4dWhvdDBzTXAxd3liM1dUTUNjSlREM3dHamQ3RUJhUiIsIm1hYyI6IjYxZTc0ZjJhNzVjNGNlODZmMzQxMzQ1ZmFjZjFkMjE0Zjc0MmY0YWQyMWE0ODc4N2RkYjQ2ODAzZTg3ODlhYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InUzblFZSDdWQkZvMXlFc1M3bW5SSGc9PSIsInZhbHVlIjoiNi9EV0k1bWtYSnZPK0RZWTdZVzJqQldqejJha1JzWEhLTXRSMkc1VzRuREZvanc5d2JkUDEzL2cxS1FSYmV5YXBOclZTeUdibnM3WDlyMlE3RGNITTR0VFpzaTZSaW13aEJVcy9WTHM1RHFHSWZwTDNzV0pyd3ZTNEt5RmhiRGNKUVZLaCtKTWl5L3MvempDcjJwa1JZN2NIdUNrVExhOVVwNWtnazYzMDQ4cTVDcmd6NmxGS2owTGFVMmVmRTNIcHJKbHBVa0FBUTdOb3liTUpYbWMvMjhXUXZaQTJCckxWTFQ3d1NTZDVQYXZUTHhMcGxFaGswOC85NnJtTFcxcHh6NmdDTlBHQ3JXblRSdWk5RzJrWW9mcXRzOUJlOE9IZGdJaDVlcWtOMVYzQnVDYy9vZzBXbXB5Q3dNVmFraEN4VENyWUJrUldKVk95U1owYmJTeDYwc0tqRkhjYzF2T2dHMGVvODZ2RUdDeWE2VFZYS1lwRTJtQVlyNE9XRURFWUlTTXlpUWtwbjdEcTVTQnMrYVBDeGprOGZIaHBDUXNCaWJLclNUK2F5YkcxMWdFWDFhQzZjWFN6WEQyVWsrYmM3MGQ3U2VGRmdYbWc3NThiTXFIaytlVDR0UWFaMnNFOGJjSFlZR2F0SzRJeWRLTmJDRlFiNHRTTnFCTjJWckNjVFpZZzhBZE12RlprdmJhR2xPb01oQUJLanBwTEJjK2pMVDloM3hPUXhjN0QxQXIzYmk1VXZwREMyK3RQdjJ5Um5sYlBYa0xxMUE3ekFMbnlaRTMxMXFFZFB1YjdOTGpMb3F3dE5TQWwrVlBGTDJycThBTHozR0tQQjE0aHVBKyIsIm1hYyI6IjgyY2MwN2M1Y2UxZTNiMmM3NzFjMzc5Mzg0M2FkMmQwZWM0NTQyZTYxYzFlYTFiYTliMjY3NmZkNTIxMGQ5ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+