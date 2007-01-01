На трассе М-3 временно перекрыли поворот на Меньшовку

На федеральной трассе М-3 «Украина» продолжаются работы по реконструкции участка с 65 по 124 километр.

По Минтранса Калуги с 23 по 31 августа движение будет временно изменено на 119 километре трассы в связи с проведением дорожных работ.

В течение этого периода будет полностью закрыт поворот на деревню Меньшовку. Для въезда в населенный пункт водителям необходимо будет использовать объезд через город Малоярославец. Изменения связаны с масштабной реконструкцией участка дороги от деревни Бекасово до Малоярославца.

Дорожные службы призывают водителей быть внимательными на данном участке, соблюдать установленный скоростной режим и внимательно следить за временными дорожными знаками.