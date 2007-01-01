Афиша Обнинск
Южные поезда идут через Калугу с задержкой из-за атаки беспилотников

Повреждение электростанции в Воронежской области аукнулось пассажирам из Калуги.
Сергей ПЕТРОВ
22.08, 10:43
0 1030
В четверг, 21 августа, беспилотник повредил энергетический объект в Воронежской области из-за чего встали десятки поездов, в том числе те, которые шли через Калугу в южном направлении и, наоборот, с юга на Москву.

Как сообщает РЖД утром пятницы, 22 августа, на данный момент идут с задержкой 50 поездов.

- Обеспечен нагон времени, сокращены стоянки в пути следования пассажирских поездов, - сообщают «Российские железные дороги». - В конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, 59 – введены в график. Максимальное время задержки – до 4 часов.

