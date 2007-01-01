Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

Инспекторы остановили 24 такси в Калужской области

Сотрудники управления административно-технического контроля совместно с Госавтоинспекцией провели рейд по проверке такси.
Ольга Володина
21.08, 12:34
0 210
Фото: глава УАТК Станислав Орехов
Мероприятие прошло в четырех населенных пунктах области: Ферзиково, Обнинске, Медыни и Козельске. Как сообщил глава УАТК Станислав Орехов 21 августа, всего было остановлено и проверено 24 автомобиля, занимающихся пассажирскими перевозками.

В результате рейда инспекторы обнаружили четыре нарушения. В Медыни водитель работал без специального разрешения. В Обнинске выявили сразу три нарушения: отсутствие правильно оформленного путевого листа, работа без разрешения и управление такси с водительским удостоверением Узбекистана.

На всех нарушителей составили административные протоколы. Автомобиль таксиста с иностранными правами в Обнинске был задержан и отправлен на специализированную стоянку.

Внезапные проверки перевозчиков продолжатся и в других районах области.

 

