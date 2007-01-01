Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге изменится схема движения на перекрестке Московской и Поселковой
Авто и транспорт

В Калуге изменится схема движения на перекрестке Московской и Поселковой

14 августа городское хозяйство Калуги сообщило об изменениях в организации движения на перекрестке улиц Московской и Поселковой.
Ольга Володина
15.08, 09:11
0 442
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь водителям будет запрещено поворачивать налево с Московской на Поселковую при движении от дома 292 по Московской в сторону Московской площади.

Для выполнения левого поворота нужно будет использовать прилегающую территорию справа через светофор.

Нововведение направлено на улучшение пропускной способности улицы Московской и повышение безопасности на перекрестке.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJIbnRsd1N0VDJUVlMxenY3cmtoQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiRzE3WlYzMXlxeSsvU2FTb3h3ZmJuRWltL1pjYk9lcHBLS1FoNGl6T0o0enl2U1NrdTYyaGlIRjA2eWZtalBISkdJcnFnejJBaGY2ODVZZC9URkdpNnk5TWloVEZ3QkVTb091a0JKNElDMERYcG1HcUpBS3h0S2xTSFVUcnloZTJiMmYxdTBQbnJKd0w2ZTVCVjJqbzVWM0t1UE5VN1pXeU55UGMydk96bnZVbW5RdlhnSVVtdGZiVTJrVGpaYnNZVDRWRjNZak1aQ1VlS0Z4ZWxET3ZzY3l1YzE1OFBJZTBBSzZ6QXhYbFl2NmszOVEreGcrcmwwRElVbXA3dnFQbWszQjVRakVTS0tWYkJBNnExcDdRN3JqQThQempYRCtPM2VhNUIzZW5VQi8wMmZVR0h1cGxCdVkwRVZxQjlyQlNnZ3pOLzEzbUYzaVpabzFMcTcrMy85MFBPMEJMb2l6SmVLMFRHUG0rVnNKNVdqaVRxZ1dLeXo3MFlKcGxibVJVUWFvQzlYUGExY3hObDNNZkI5Q2FhR2E0V291YXNoamU3ZlowMk4vN1liS0pVNm16REt6VXlYOENKNXdxVUo2VSIsIm1hYyI6IjM3NjM0NDFmMjJmMWI1NDU1NGVjODM2ZjhmNDJmMWMzYjNhZGRmZjE0YmU3OWMyYzVmYjU2N2ZkMGRjYmVjNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1iL1Y5WU9seVRDQ3lPQ1VnMDRyNlE9PSIsInZhbHVlIjoienNrS1ljVktoVllTREg4b2hDaE8wc1ZJeldYRzZ1QnA0WStPMzhuZkRwTXFFWmxvVVVtUkhFRUtEcENmVDNEQ05zUGtQUXRzdXBKZnhjOGE2WjVSUUVDK0k4SlJKd0dWY2gyYy81ZFE5dVJ5UVIwTGdPZk01T3VxZ1lMU2dCeDhPL0dFV05XRFMrSmpzUGxNaHdqdFBtT0NGV1ZPNWZ5YUJ4WndHaUNoUjFBSWNmd3JmdnNrMGtFSzhpWXlJSTVwWE1iTDVqVFVYaTArZm5NSkMzTWJzY2JNQXl2dGhKOThDbFIrUitScEJKTDNnS3ROWkp3dFpQZ0VjODRFYTUxUWVmdXd1Vmo3MUp6TFp3OUxCbHJFd0dVRXJsczJRUnN6QnMwRmZYWGVuQkVpazBmRVQ4UFhpT3hBSnZEOTFYTXBLSllKQnBzNjNKVzR4d256WHJ1L0E3dHJoeXZTZVpyYlE2MEVJaTVDNnptbzdYdXZOa1FqOTJzWFNqSzMyMFU5OHBLVnIrV3BBRE5uZDlHRUdsWG9QOHhyUVVNTzJRUXUraGp1UVVieVRrL3M0bG44OWUxUVdjRzRnOU9wTHdscTZXTm9KVUZBaFVOZEkwK0JOZ29zSDVUWUdnUEpRL20rRGI4SWNWV0VGMHR5RFpsSDhweFNOTnU4b3NtTmZMdHJtcllYTUJhc0RYUll6RFd3bmRVeWZYTXBQdGZRWWRkVzJUNnNaZVRXQ3dZK0d3dWdFUThHamYxTUpXWHg1WHV3TWRkVEh2N3hmVkt3bDhxYUpxWGZPaUtiVlVpOXYrZ1UybTRtNk9jZnJxTTVkbElpZlNKSFB4RXp5b0xvZmxGaSIsIm1hYyI6IjE4ODAxOWMzMWZlNDIzNzI3YWM1NDhkNDE0MTVjMjU1ZTVkMTJkMjc4NjBlZjMyNmViMjVhN2I0NGVlMTg1YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+