В Калуге изменится схема движения на перекрестке Московской и Поселковой

14 августа городское хозяйство Калуги сообщило об изменениях в организации движения на перекрестке улиц Московской и Поселковой.

Теперь водителям будет запрещено поворачивать налево с Московской на Поселковую при движении от дома 292 по Московской в сторону Московской площади.

Для выполнения левого поворота нужно будет использовать прилегающую территорию справа через светофор.

Нововведение направлено на улучшение пропускной способности улицы Московской и повышение безопасности на перекрестке.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой движения.