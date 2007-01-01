Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Дерево заблокировало троллейбусные маршруты в Калуге
Новость дня Авто и транспорт

Дерево заблокировало троллейбусные маршруты в Калуге

В Калуге из-за упавшего дерева временно прекратили работу два троллейбусных маршрута — № 8 и № 10.
Ольга Володина
12.08, 08:07
1 929
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О чём сообщили в Калужской единой дежурно-диспетчерской службе 12 августа.

Движение троллейбусов приостановлено примерно до 9:00. Причиной стало дерево, которое рухнуло на контактные провода, обесточив линию.

Как пояснили в ведомстве, движение восстановят после того, как дерево уберут. Пока пассажирам предлагают пользоваться льготными автобусами, которые продолжают курсировать по обычному графику.

Лента настроения
7 оценили
0%
0%
29%
0%
14%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklobjNTd1ZDMGpmL1JlZWd6TXZjNFE9PSIsInZhbHVlIjoiOGtETno2ZlJoQkZIdkJKaVhTK2FCenpNNU9CYzhVRm9ubGUzblRpcWNPQ21JTWl5TWlTaThER29Wa1hVR1pTVHV2bFdraVpPVFVQYjhjZk9ORnQ2SVdLZmQ2ck02ZzAzUW96eEtNUjZ1TlAvUHd3RktTWHdxZ1V3S0NwaWZNWEVGVU94RWZUQWFlNHdTT29zMW5wek9EekNCeHpnZXMwa21zK0lGNjhpVnM0WmxsNFE5V0ZPeFpvZ0NkT2xxejBTcnQrMVdkUW16MUw2cVQ2eXVNdnlTcnJlanUrcWozYjF0SllsU1o4c0grUFgrcXVEN1JYL0FzaWltWWF1cVN3anVrcng2UnY4TjJzeGVXOTVtaHVuV2JvQWx0bDhvcXF6L2NBVTBlOEZ0RFArQ04vMWl3YloxN2VJK0xkb1NncXphcGhwTmllVXBjbEMrVjkrQTBVVGtHdGtBOFM3VG9Zbi9ndjNnaHZKUEJJd3RnbWpsRktDb1pRK0lkL3I2SnVGYVoyQnpuYldkeVVKeEFjWllCcE9NcHJnTTg4MWw3REZoMzNKenprTTZtalhZeFJFckV3RW95U1Q1Q1BiWWMrMyIsIm1hYyI6IjhiMTkxOTNmY2M4YzQ5M2NlZTUwYjY1Nzk5YWVmZTE2ZGM2MDQ2MGY2NWZhNjVlNjFiYmI4NzlmMGM5ZWM3Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRlUm9DNHJaa3FLYVR2dkZWRDgybGc9PSIsInZhbHVlIjoiUmwxNUlYQ1duN0M1WDM5SzB3YXlyVitBU25BZ25PMDFrL3hOQjBDNEJ4ajJ0Wk9xMFdYVTFBRnBNdzlPMUtOQ0t5RlFvWkJpMWdVNEdqZUdxS2RIVklXQmpuRmdHbDc1MXNhbktVQWJFUEhhOXBXNXFMbG1nUEJMa0RxREl5MEpJVVNDM1pHNnRCNktNMVI4a0xyYWRyY3NTZXJxZmpzbFFyVm1DSzFVdGpxaEtZQVVKMzA3T2JmcUwxMER4NUtXdlVNMUxDaG16Qi8rVXZvV3dIZ2xQeGJab0lHYVNla2FkZ25YVXA5TEdFbStpS2QxTGU4YUorMlAzRGVpY000SitNY0xyNk9tU21OYUlidU10ZFlaSVpyU2taOTE0R3grNytRMnFGUjBaNlFIOTBFSG42NnNXcjBDQXV4N3NFZ2Rzek9lZFptSFV4Qm5ndS8rdHNRU2tZQlkwOXJTc09mR3JmQUUrOGg0dVJQL3hPQitBYjc0ekdqWXlGdDNVVEFrRzBVYjJzOVMxOVBzRjZPU1FjeEhSQVR6Umd0NjhCV0VXWUtYL0ZsbDhLRWVCZXNaZHZsMCs5SXM4TzBzaUtXblJjcG1Kbm9jWDByS3I0ZlNIamVSWlYvYXQvd2ZpQzZpaE9razNJSm45R3U3NklhSWpmRGwyY1R5SG84V29UYmlaeHliMVJjN2h3QkNHMUlIOTFGZkVWS0pxaENadDlzSU0xbVZJUndOekY3R00zdkI4THZXOXZkM3lOdnl5cjhUSkxMVGowRGxOckZsSWRweC8xOFdPQ1hVQ3JMY3RUZGpmRDlwL0w0ZlB3YWVMMEVaRUMwTDJxZ1VST1Z5NWVPdSIsIm1hYyI6IjNmYjY2MmM2ZTllYzBiNjk5OTAzZjkxMmMyZmNhOWI2ODlmYjRlODk1OGYzY2E0MjFjYmY4ODgxZDZjMGU0MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+