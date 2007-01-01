Дерево заблокировало троллейбусные маршруты в Калуге
В Калуге из-за упавшего дерева временно прекратили работу два троллейбусных маршрута — № 8 и № 10.
О чём сообщили в Калужской единой дежурно-диспетчерской службе 12 августа.
Движение троллейбусов приостановлено примерно до 9:00. Причиной стало дерево, которое рухнуло на контактные провода, обесточив линию.
Как пояснили в ведомстве, движение восстановят после того, как дерево уберут. Пока пассажирам предлагают пользоваться льготными автобусами, которые продолжают курсировать по обычному графику.