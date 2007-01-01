Аэропорт Калуги вновь приостановил работу

9 августа Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).

Аналогичные меры приняты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

В официальном заявлении Росавиации, опубликованном 9 августа, подчеркивается: - Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

Представители Росавиации не уточняют сроки отмены ограничений, рекомендуя пассажирам уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.