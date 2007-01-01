Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Аэропорт Калуги вновь приостановил работу
Новость дня Авто и транспорт

Аэропорт Калуги вновь приостановил работу

9 августа Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).
Ольга Володина
09.08, 09:24
0 331
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Аналогичные меры приняты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

В официальном заявлении Росавиации, опубликованном 9 августа, подчеркивается: - Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

Представители Росавиации не уточняют сроки отмены ограничений, рекомендуя пассажирам уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJmbnRDUFdnNkJwVGF3NG1vNWRRSVE9PSIsInZhbHVlIjoiVmxmWnVmK2NFVUJiNmpDUmcvcGV1WStFcVNkNHJTMStLR0lkb0dYNDZSdnAvODRHd3BoRWRLaFBoei9oWjNRdWtNcnk5cW94MmVLeE9IMTN6aExxNnNNZFk5TFc4QnVxRnc2UGxkNHY5MitzV1JvTEM4bHRIWDlNZ0p0RTZZUTlxTm9rNHhtdEZtcXRaWklLWFQ0cVlveFBEcUVmSndoSjMxb0hGRzlYVy9rSjBJZFFLdFJ2Z0lXd1kxVUkrMHBmMmVNZ1ZhZmxRN3VqOEw0QkVBVnBJZXE1ZWtKcFRrMXB4Wno4STVaVnl1RHk3WVlqVDJPNGg1bmlLb2JXL0FqM01UVlRXaXJLcW1sYzNFQndha1gwVXIwdFBTY0g4WXZkWUw5a3RYb1NjL0FITDRnT0ZjTkQ5TG9XVGUwdVpSam8zNGZJRWFoOGhkYm9kU09vNmpBUktvdWx0cmJFLzJ5a0hBdXI2TzNDZlUyNWltSnk4cWtCSFZoSUFxUnl1U1pmbk9mbENKb2ZORERGQ3JTd0dJVVpNQW43M3hNT1Y5TlhBOXlTc1M4VmFUdUZmcWtiUHBpZXEvbmJJSnJlbitvMCIsIm1hYyI6IjQ4OGRmMjk5OTg0MDdkNTgwZTc2YjVkOWVmMTg3YTAyMTFlZmI5ZDBmYmRmYzg5YTJiMTEyN2Y5MjQzMmZjNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZiS0VzcDRlNXlnZUpMaDhBTU05cWc9PSIsInZhbHVlIjoiQUtSbzB4MG1xdEU2aXlyaWZmZWU2SHlIeW1VNlF4aXFMMmZuM3lRaHZVbGk4TmpYak84Ym1FNVlnT01CL3pSMFM3UlVoc1l4a21uVzAzMGJmalJranNvRndSOUtIRmNXb0svNlNCK0dMbGFqa25RMTJpRGhWY2JOZ2lTNEZ2TkkxMVNwYVFSRkRKTlRiN1VGajY5M2VNSWp1TFNOUDJWNU85UW03S1h1V05XNmNqZk81ZVB6b2hicWp2VHU0UmVGNWsxSTBhUlgxZEpic2d1cVEyemwxUEFSV1M4WE1pU0ZLaXFDQlY5QTZnTC96YjRCblQraCs5aHZRZlBUYmljaVhEa3JHVVhRSXJUTlg2VlA2U0xyUGVDMUpzbTBxSXExYXdzYzd1a1BTYzBabFpqWGQvRmxhenU5QTkxakZ3Wm04RXMxNFRnMkd2eGsvbmNXT2paem9vVXNoRUhYZTZadjdqenVTMjlkRHBZZXVmZFN3U0tndVZrdUFmWmNwR2hyMVBzcytNWndCS3drYVhGekFrcWxNbDZ3a2kwQVBoaGVpZHpOUFBuRzJkUThmRGNpY21OR1hWMm5ZUkVWcmJqTHJtS2QwWitRNm42eGY4d2RMODRqNWJFYU9Qd05jYUwyRUVXRE5RWG9nQ2dEaFpSa3NCWnBrekhxVGp6NEZ2WWhwUWltQ1BDQ1dNSFVlWm1kNHhrd0d6M3hFdFNyK3p6bmphTkFqN1JNWEk2NzJWVTJJcklEaFNnZUZVWU9VcnNQRzZMQjIySGNUSGRPeEp1Y3UyMDh0ZXFYUkVqVUNqRlVaWVhUaU5wdmpLNW5zRnd1NXNuWEhva3pXNjBLSGtHaCIsIm1hYyI6ImUxMGI2MDQ1MTNkMGQ0ZTJkNDcwNmM4ZGYxMjllY2UyNzg3ZDcyZjMwYzg3ZTAyY2ZiNzliMDMyNzI1NTEyNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+