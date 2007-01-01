Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области отремонтировали дорогу к Митяево

Дмитрий Ивьев
08.08, 08:57
0 160
Работы проведены в Боровском районе.

Подрядчик заасфальтировал трехкилометровый участок от трассы А108, сообщил 7 августа глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

- Самым знаковым для военного городка начинанием стал капитальный ремонт детского сада, который завершился в этом году, - прокомментировал он. - Подрядчик полностью обновил здание и прилегающую территорию. Жители попросили дополнить тротуарную сеть дорожкой вдоль забора дошкольного учреждения. Так, благодаря возможностям президентского нацпроекта, появился удобный маршрут для детей и их родителей.

Также ведётся проектирование очистных сооружений.

Партнёрские новости
