В Калужской области отремонтировали дорогу к Митяево
Работы проведены в Боровском районе.
Подрядчик заасфальтировал трехкилометровый участок от трассы А108, сообщил 7 августа глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
- Самым знаковым для военного городка начинанием стал капитальный ремонт детского сада, который завершился в этом году, - прокомментировал он. - Подрядчик полностью обновил здание и прилегающую территорию. Жители попросили дополнить тротуарную сеть дорожкой вдоль забора дошкольного учреждения. Так, благодаря возможностям президентского нацпроекта, появился удобный маршрут для детей и их родителей.
Также ведётся проектирование очистных сооружений.