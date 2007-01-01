Афиша Обнинск
В Калуге арестовали водителя, который дважды за день попался пьяным за рулем
Авто и транспорт

В Калуге арестовали водителя, который дважды за день попался пьяным за рулем

Дмитрий Ивьев
07.08, 12:37
За эти нарушения он должен был выплатить 60 тысяч рублей, но не торопился расставаться с деньгами.

Материалы дела передали судебным приставам, сообщили 7 августа в региональном управлении ФССП.

Нарушителю запретили выезжать из страны, счета были арестованы. Также он не мог перерегистрировать автомобиль.

После этого на калужанина составили еще один административный протокол и арестовали на семь суток. Освободившись, калужанин все-таки оплатил штрафы за пьяную езду.

