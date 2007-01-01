В Калуге арестовали водителя, который дважды за день попался пьяным за рулем
За эти нарушения он должен был выплатить 60 тысяч рублей, но не торопился расставаться с деньгами.
Материалы дела передали судебным приставам, сообщили 7 августа в региональном управлении ФССП.
Нарушителю запретили выезжать из страны, счета были арестованы. Также он не мог перерегистрировать автомобиль.
После этого на калужанина составили еще один административный протокол и арестовали на семь суток. Освободившись, калужанин все-таки оплатил штрафы за пьяную езду.