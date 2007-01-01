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Авто и транспорт

Половину моста отремонтировали на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
06.08, 15:33
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Работы ведутся над рекой Кванка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- Полностью завершены работы по ремонту на одной половине мостового сооружения, - рассказали в среду, 6 августа, в «Калугадорзаказчике». - В данный момент работы ведутся на второй половине моста. В настоящее время на второй половине моста подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие. Ведутся работы по разборке выравнивающего железобетонного слоя мостового полотна.

На участке ремонта моста организовано реверсивное движение.

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