Половину моста отремонтировали на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина»
Работы ведутся над рекой Кванка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
- Полностью завершены работы по ремонту на одной половине мостового сооружения, - рассказали в среду, 6 августа, в «Калугадорзаказчике». - В данный момент работы ведутся на второй половине моста. В настоящее время на второй половине моста подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие. Ведутся работы по разборке выравнивающего железобетонного слоя мостового полотна.
На участке ремонта моста организовано реверсивное движение.