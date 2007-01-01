В Калуге начали обновлять разметку возле школ
На проезжую часть наносят разметку «Школа» и «Дети». Работы ведутся возле школ и переходов, ведущих к ним.
Как сообщили 6 августа в городской управе, уже появилась разметка на следующих улицах:
- 2-й карьерный переулок (Школа 27),
- ул. Азаровская (школа 27),
- ул. Новая (школа 35),
- ул. Дорожная (школа 51),
- ул. Майская (школа 29),
- пос. Куровской (школа 47),
- ул. Мира (школа 47),
- ул. Строителей (школа 47),
- мкр. Анненки, ул.Вишневского (школа 26).
- Работы идут полным ходом и завершатся до 1 сентября, чтобы к началу учебного года все дороги у школ были безопасными, - прокомментировали в горуправе.