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В Калуге начали обновлять разметку возле школ

Дмитрий Ивьев
06.08, 15:15
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На проезжую часть наносят разметку «Школа» и «Дети». Работы ведутся возле школ и переходов, ведущих к ним.

Как сообщили 6 августа в городской управе, уже появилась разметка на следующих улицах:

  • 2-й карьерный переулок (Школа 27),
  • ул. Азаровская (школа 27),
  • ул. Новая (школа 35),
  • ул. Дорожная (школа 51),
  • ул. Майская (школа 29),
  • пос. Куровской (школа 47),
  • ул. Мира (школа 47),
  • ул. Строителей (школа 47),
  • мкр. Анненки, ул.Вишневского (школа 26).

- Работы идут полным ходом и завершатся до 1 сентября, чтобы к началу учебного года все дороги у школ были безопасными, - прокомментировали в горуправе.

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