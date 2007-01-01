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Авто и транспорт

В Калуге увеличат пропускную способность улиц

Дмитрий Ивьев
06.08, 13:00
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Губернатор Владислав Шапша провел совещание по вопросу внедрения интеллектуально-транспортной системы.

- На участках, где она действует, время в пути в часы пик уже уменьшилось на 27%, - рассказал 6 августа глава региона. - Проведена масштабная работа. Созданы Центр управления дорожным движением и Центр обработки данных. Детекторы транспорта установлены на 50 светофорах в Калуге и 11 в Обнинске. Заменены 321 транспортный и 176 пешеходных светофоров, а также 34 вызывных пешеходных табло.

Система интегрирована с региональными цифровыми платформами.

Пока ИТС работает под управлением оператора.

- Задача - сделать её автоматизированной. Обсудили дальнейшие шаги, - пояснил Шапша. - Машин становится больше, нужно увеличивать пропускную способность городских улиц, иначе пробки будут только расти. Поручил минтрансу и минцифре ускорить работу по дальнейшему внедрению ИТС и использованию ее возможностей для удобства жителей.

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