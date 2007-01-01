В Калужской области идет обновление дорожных светофоров в рамках нацпроекта

Модернизация светофорных объектов продолжается в Калужской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает 6 августа пресс-служба правительства региона.

За последние годы, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в Калужской области был модернизирован 61 светофорный объект, а также интегрировано в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) 68 светофоров, поддерживающих современные технологии управления дорожным движением. В ходе работ были заменены 321 транспортный и 176 пешеходных светофоров.

В 2025 году в рамках нового национального проекта запланирована замена семи светофорных объектов и подключение к ИТС еще восьми. В результате модернизации планируется установить 57 новых транспортных и 38 пешеходных светофоров.