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Авто и транспорт

В Калужской области идет обновление дорожных светофоров в рамках нацпроекта

Дмитрий Ивьев
06.08, 11:25
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Модернизация светофорных объектов продолжается в Калужской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает 6 августа пресс-служба правительства региона. 

За последние годы, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в Калужской области был модернизирован 61 светофорный объект, а также интегрировано в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) 68 светофоров, поддерживающих современные технологии управления дорожным движением. В ходе работ были заменены 321 транспортный и 176 пешеходных светофоров. 

В 2025 году в рамках нового национального проекта запланирована замена семи светофорных объектов и подключение к ИТС еще восьми. В результате модернизации планируется установить 57 новых транспортных и 38 пешеходных светофоров.

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