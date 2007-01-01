В Кировском районе отремонтировали еще одну дорогу
Работы проведены в деревне Большуха по программе «Народные инициативы».
Общая стоимость работ составила чуть более 1,1 миллиона рублей.
- Большинство жителей выбрали благоустройство именно этого объекта, так как дорога пользуется спросом, - рассказал 6 августа глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Основное условие участия в данной программе - финансирование со стороны граждан, помимо областного финансирования. Жители каждый год принимают участие в программе и вкладывают денежные средства, ведь благоустроенная деревня - залог успешной жизни.