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Авто и транспорт

В Кировском районе отремонтировали еще одну дорогу

Дмитрий Ивьев
06.08, 10:29
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Работы проведены в деревне Большуха по программе «Народные инициативы».

Общая стоимость работ составила чуть более 1,1 миллиона рублей.

- Большинство жителей выбрали благоустройство именно этого объекта, так как дорога пользуется спросом, - рассказал 6 августа глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Основное условие участия в данной программе - финансирование со стороны граждан, помимо областного финансирования. Жители каждый год принимают участие в программе и вкладывают денежные средства, ведь благоустроенная деревня - залог успешной жизни.

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