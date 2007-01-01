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Авто и транспорт

В Калуге пробка собралась перед Правобережьем

Дмитрий Ивьев
05.08, 16:32
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Днем во вторник, 5 августа, авария произошла на Тульском шоссе недалеко от перекрестка с улицей Генерала Попова.

Со стороны центра собирается пробка. Машины стоят от Гагаринского моста через Оку.

Точные обстоятельства этого происшествия уточняются.

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