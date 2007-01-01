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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге отложили строительство альтернативной дороги в Турынино

Дмитрий Ивьев
05.08, 16:20
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Ранее власти заявляли, что второй выезд на обход города должен появиться в нынешнем году, однако планы поменяли.

Дорогу собиралось построить частное предприятие, расположенное в микрорайоне.

- Но в настоящий момент есть сложности у этой частной компании, поэтому мы этот вопрос на контроле держим, - прокомментировал во вторник, 5 августа, городской голова Дмитрий Денисов. - Там есть, помимо невозможности в настоящий момент исполнения ранее взятых на себя обязательств со стороны коммерческой организации, есть еще технические проблемы, связанные с необходимостью переустройства газовых сетей.

При этом чиновник заверил, что дорога все-таки появится позже.

- Мы сдвигаем сроки, к сожалению, вправо, хотя мы планировали в этом году завершить проект в полном объеме, но… Этот объект будет однозначно реализован, во что бы то ни стало, - пообещал Денисов.

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