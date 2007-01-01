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В Калуге назвали сроки ремонта улицы Набережной

Дмитрий Ивьев
05.08, 15:21
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Во вторник, 5 августа, на планерке в городской управе заявили, что асфальт на месте ремонтных работ положат до конца дня.

После этого проезд в сторону площади Старый Торг должны открыть.

Провал рядом с центральным парком культуры и отдыха образовался 1 августа.

Там заменили 60 метров канализационного коллектора, сообщили в «Калугаоблводоканале».

Городской голова Дмитрий Денисов комментируя эту новость заявил, что водоканал и городские власти знали о проблеме в этом месте, но заранее ничего не сделали.

- Пока петух не клюнет… - прокомментировал городской голова.

Он также призвал калужских водителей использовать для объезда улицу Подвойского, а не стоять в пробке вверх по Воробьевской.

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