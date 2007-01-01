Калужская область заняла 47 место в рейтинге качества дорог

Только 52,8% региональных и муниципальных дорог в области на конец 2024 года отвечало нормативам. Такие результаты исследования опубликовало агентство «РИА Новости».

В лидерах рейтинга Москва (100%), Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%). Хуже всего ситуация с дорогами в Архангельской (16,9%) и Кировской (27,9%) областях.

Калужские соседи расположились на следующих позициях: Московская область – 10 (73,8%), Тульская область – 45 (53,8%), Орловская область – 50 (51,7%), Брянская область – 53 (49,4%), Смоленская область – 66 (44,2%).