В Кирове появится асфальт на трех улицах

О ремонтных работах в понедельник, 4 августа, рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

- Совсем скоро появится асфальт на улице Лескова и участках автомобильных дорог по улицам Пролетарской и Энгельса, - пояснил он. - На дороге подсыпан песок, проведена его утрамбовка катками. Сейчас будет подсыпан щебень, после чего уложено два слоя асфальта. Выделенная сумма - субсидия из дорожного фонда областного бюджета, которая составила 13 473 263,89 рублей. Протяжённость дороги - 0,907 км.

Работы планируется выполнить до 17 августа.

Также идет строительство дороги по переулку Некрасова и переулку Первомайскому.