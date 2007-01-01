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Авто и транспорт

В Кирове появится асфальт на трех улицах

Дмитрий Ивьев
04.08, 15:00
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О ремонтных работах в понедельник, 4 августа, рассказал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

- Совсем скоро появится асфальт на улице Лескова и участках автомобильных дорог по улицам Пролетарской и Энгельса, - пояснил он. - На дороге подсыпан песок, проведена его утрамбовка катками. Сейчас будет подсыпан щебень, после чего уложено два слоя асфальта. Выделенная сумма - субсидия из дорожного фонда областного бюджета, которая составила 13 473 263,89 рублей. Протяжённость дороги - 0,907 км.

Работы планируется выполнить до 17 августа.

Также идет строительство дороги по переулку Некрасова и переулку Первомайскому.

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