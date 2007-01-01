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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге перекрыли улицу Набережную

Дмитрий Ивьев
01.08, 17:43
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Публикуем кадры с места происшествия.

Напомним, в пятницу, 1 августа, на проезжей части в районе парка культуры и отдыха образовался огромный провал.

Движение со стороны Гагаринского моста в сторону площади Старый Торг по Набережной закрыто. Объезд возможен по улицам Красная Гора или Воробьевской.

В управлении городского хозяйства ранее сообщали, что дорога будет закрыта до 4 августа. Ремонтом занимаются сотрудники водоканала. Туда уже привезли новые канализационные трубы.

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