В Калуге перекрыли улицу Набережную
Публикуем кадры с места происшествия.
Напомним, в пятницу, 1 августа, на проезжей части в районе парка культуры и отдыха образовался огромный провал.
Движение со стороны Гагаринского моста в сторону площади Старый Торг по Набережной закрыто. Объезд возможен по улицам Красная Гора или Воробьевской.
В управлении городского хозяйства ранее сообщали, что дорога будет закрыта до 4 августа. Ремонтом занимаются сотрудники водоканала. Туда уже привезли новые канализационные трубы.