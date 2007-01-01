В Калужской области ремонтируют дорогу до Износок

Работы ведутся на участке между районным центром и трассой А130.

- На дороге расположены важные объекты социальной и экономической сферы: сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности, школы, Дома культуры, воинские мемориалы. Почти в каждой деревне есть пункты первичной медицинской помощи (ФАП), - рассказал в пятницу, 1 августа, министр транспорта региона Геннадий Орлов.

По его словам, завершены работы по устройству заездных карманов и укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ведутся работы по обустройству площадок под автопавильоны, а также укладке и устройству съездов для безопасного въезда и выезда транспортных средств. Дорожники также формируют кюветы вдоль всей протяженности трассы для обеспечения отвода воды.

Ремонт должен завершиться до конца года.