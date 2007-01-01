Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области ремонтируют дорогу до Износок
Авто и транспорт

В Калужской области ремонтируют дорогу до Износок

Дмитрий Ивьев
01.08, 14:00
0 225
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся на участке между районным центром и трассой А130.

- На дороге расположены важные объекты социальной и экономической сферы: сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности, школы, Дома культуры, воинские мемориалы. Почти в каждой деревне есть пункты первичной медицинской помощи (ФАП), - рассказал в пятницу, 1 августа, министр транспорта региона Геннадий Орлов.

По его словам, завершены работы по устройству заездных карманов и укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ведутся работы по обустройству площадок под автопавильоны, а также укладке и устройству съездов для безопасного въезда и выезда транспортных средств. Дорожники также формируют кюветы вдоль всей протяженности трассы для обеспечения отвода воды.

 Ремонт должен завершиться до конца года.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhTWHNndUc4UlVnL1hMY3FhV3BZZ3c9PSIsInZhbHVlIjoidTF6NU5mT2kyN1BiUTdUU1ZlSVd5VUFNc0twRVdVeEJmUFpWSGw2VzBJYlNwWkY2Z0xieG00MTgvSFRoK21kbEdBZ0kxZW5VYTlIeHZ5Tlp1UWZ4YlVFRnQwT2NQSUIyVW91cGRkNFljbmgxRllMMTh3VXNPR3VlVHAvSVRocUtveS9meWtqYUNNbSswRGRoOVJMODAxZURLVVNWM3I2NmVZKzZwbnM5TmtaYzA1RldDeTM3bkhNRHVENkxwREpaNnEyRkxUeCswZGwzRUZFMWNHOHd2aFg2Y0U1WkxROXVTNEZhQjVwRk1wbnVhL2tzUkVnaXBPcEd2K2JkdVRtdUtvTXFKQ1JSaUU2VHNiTFdXdTdMdmpub2ZqU28yZXVrblhRSzZ2aG95cGp6YUJYWFFiSXR6NFNFaVNSTEdqTzJ4bjN1ZHdubDFEUFdYeEdLbk1hdENYUXZTYUFnamZHRHJaL1hxUGpxQnUyTVQ0M2VtcElzREUyMVhRK3YrRUhoTFpDcGI0b3U1a08zT0FEdlBWakJjRnpTK2xUM2U1WEtNZmJIa2VoSVpUNUJIL0R1d1grNytFeHlaZDFWS3l0ViIsIm1hYyI6ImMxOTM0YzNiY2Q3N2JlZWU2ZDllYmFiM2ExZjgwYTg4OWZiMmMzM2M5NzA2YjlmMzQ3NDc0MDQ5MGIxMTJjZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJxWDVoS0NySFdBekVpUTdHV1ZxaGc9PSIsInZhbHVlIjoiZ2VTZEpQRmhZNzRHYjBOSUdEdTlIK2c2TENDRkw2aHMrWko0WnoxSlZiUUdrLzBCMStlNUpuRFI5MzhnNzcwS2VoZGVlK3BJbmgvRFoycUx6Z3NrUGZkT1lGbWZLNHVqVG9HS3NNRGRSK0oyTVlMWVpLY0s5WU5WVUUvdzFaZkI1SkxndDhsTTNKMkpaSDJUa2thOWwxdEpqRTRLektEeDFSbVFTYVh0ZWNHYmxVaXdmcnNHMXBBYXRsQVM1TXFYUTZPbnBReWxmMXVJcHM4YzlxY1VpNDRuQUpmSi9TSCtWVnJ4akxXU0lkL05wbmlkc1E2eXdFQjZoRGlUdWl1cCtKdEN1Yk9pc1VuVjkzNFBPdVhvNGYzc3hZS3hnazdLSk16dHFiY3VVZk1kdGVteUgwZXpCemkvY3RSVzdzVXFXRW8rZzkwM0NsOTR5cWxiaGd5c3R2d0RvNmoyUGJ4dUw0WWlNVWR3Qkh4VytiMFVObU9xc1JFKzVybUdLUEI1VEUySlROZmFWS3VXSjYwV2JVcWVMemRuMmtENldSenp4SnhwRXJZd3dlQnFzNzY4azVZaW1PU2xmUUdkWnhOb3dCN091dEJVTkVOQ3hHWVpBQXl0S0ZXYkRlTStwdmFvYndxMGJPMy8xZi9Hb0ErK2VJZE1QYmdNbUFVMUNWa3BMc0xwYzdnL1RFNXBOSEljUVFiMUlaNURZa2xHRi9GaEpWeDZNZFVRRkppMElVNnYrckFJdUdQeEJCaU9sK2x0WHZ2RUNGYjNJcmx4YXJ4ZW8vOHo3bWpzekNpSTl1V0oyYmhyMlRaL0ttcXJQcm9BQ05JZXF2c3Q5ZFRXc0NDKyIsIm1hYyI6IjVkNWQyZTUzMDk3ZWU3ODQxZjdmZGRmMzFlNDkxZDFjMTk4MDkxZjBlODgzNmIzOGUxYjE3ZGZhMTI3ZDJkMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+