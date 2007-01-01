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Авто и транспорт

В Калуге асфальт привезли на Кубяка

Дмитрий Ивьев
01.08, 14:10
0 422
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В пятницу, 1 августа, там проходят ремонтные работы.

Подрядчик асфальтирует межквартальные проезды, сообщили в управлении городского хозяйства.

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