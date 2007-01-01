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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге улицу Набережную перекрыли на четыре дня

Дмитрий Ивьев
01.08, 11:50
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Ремонтные работы водоканала на проезжей части рядом с парком продлятся с 1 по 4 августа. Об этом сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.

Напомним, из-за аварии на канализационном оборудовании там провалился асфальт.

- Движение по улице Набережной в сторону площади Старый Торг будет осуществляться в объезд закрываемого участка по проезду улицы Набережной вдоль Оки, далее по улице Красная Гора либо по улице Воробьевской, - прокомментировали в управлении горхозяйства. - По завершению работ об открытии движения будет сообщено дополнительно.

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