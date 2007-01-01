В Калуге провалился асфальт на улице Набережной
Инцидент произошел утром в пятницу, 1 августа, рядом с Центральным парком культуры и отдыха.
Причиной этого «Калугаоблводоканал» назвал аварию на канализационном коллекторе.
- Аварийные службы водоканала оперативно выехали на место с целью установки ограждений и соответствующих дорожных знаков, определения объемов работ и выработки предложений для дорожных служб по возможным маршрутам движения в месте аварии, - заявили в «Калугаоблводоканале». - Уже подготовлены специальная техника и необходимые материалы и оборудования для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ. К работам специалисты приступят безотлагательно и ремонт будет произведен в течении суток до восстановления дорожного полотна для возобновления нормального движения автотранспорта.
Полоса движения в сторону Старого Торга перекрыта.
UPD. ️Улицу Набережную перекрыли на четыре дня.