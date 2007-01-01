Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге провалился асфальт на улице Набережной
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге провалился асфальт на улице Набережной

Дмитрий Ивьев
01.08, 11:30
0 757
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент произошел утром в пятницу, 1 августа, рядом с Центральным парком культуры и отдыха.

Причиной этого «Калугаоблводоканал» назвал аварию на канализационном коллекторе.

- Аварийные службы водоканала оперативно выехали на место с целью установки ограждений и соответствующих дорожных знаков, определения объемов работ и выработки предложений для дорожных служб по возможным маршрутам движения в месте аварии, - заявили в «Калугаоблводоканале». - Уже подготовлены специальная техника и необходимые материалы и оборудования для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ. К работам специалисты приступят безотлагательно и ремонт будет произведен в течении суток до восстановления дорожного полотна для возобновления нормального движения автотранспорта.

Полоса движения в сторону Старого Торга перекрыта.

UPD. ️Улицу Набережную перекрыли на четыре дня.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
6 оценили
33%
0%
33%
17%
0%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5CbmhMMTA4NU4yZWdPQ1dCSE1rakE9PSIsInZhbHVlIjoibEFCTUVicnNmV1pLNVpRQTZ4Q3VwNkVaWDI4R0RpeDR1Sk5yRmxDRHBRNXk1SW9xaVpCVTVyOHN3MDJVbEF4MHEzemRBQVlqQk81bFdIckRjRmJyTUprQ1FSVWJROFllOUlFQ1A0YzRrWVRHVWlQbTB2eWNhdXcxN1N1cFBwWG1pcXFyN29xVmkvRVZxMzE3T3dTQUxhYzlKRVhBK2JrNHkxK2hHOUZkbWw2MXZDQ3BRTnl5MklsLzZPNU9UN3FQWGdYUG53OTFSYUJITTltME0xVTkvSFZ6SVdJc2NkTy9ua3NJMmdPejIwTVlBdk5zODJScDRZWDIyMzRRWDR2TXdNMEk0SkZySTltYXdIb21BVUl0eUIyMG9zZk80YVZIVGExSStSSFAwNXcvUUI3d0ZjeXRPZmFQZ0VoanU4bTdaeE5WcjdaS2lMYVpxN0U5ejNrL0hJQ28rRTZTOXJjeHZ3SmVtZzh4WmxZWGNTSkppc1lhcDJsMFZZeUpocFFoZ0dpUGhHNC9RcWN2b0hxYjFlTkZ2THk1dVQ0c09VcmZqOWNycFU4QzNtWGQyRmFwWmRaVm1JejYxbUpTTVQ2MyIsIm1hYyI6Ijc4ODgxMzA2MmFkZGI4NjkzY2M2NDVmOTg4NDUyYjEyN2U2M2U5YzYyMWQ5MmJlODQ5OGQ3ZTM2MTQwYmVmYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRiQytLZ2J1T2ZTMFNMZTFMbm9BMFE9PSIsInZhbHVlIjoiVE9JMER3MGdIWWNKK2pzQUlOZXJwV0FjVTIvS1hxbG9PdXJ5ODROblJOcmFNTnNGdVByeThlN25sNDRlenVHTWIwUVZ6ekpBam1wM24zTUx6UFBBWWROd0RTV0xHakFlTWQxUHdsM2JFVk1kTFBRUmM5NjhkTTc0N2YzWkRDSVA2dVN5MjVueTVFZzhlVmI3eWMxelNlQ2hzcmRLYkxWeFRRdW9MdU1RMnhmdWZvTTBQbEVXRTBTbTB2UzFwZnBuT0NqVnk1RzFudWJKcGdReEJjVlFNNGZtU09nSFd2ZGdUU3pQN2VnU0lLRXR6WS9sVW1XQURmRFZ0K2kzYXExdmNLL0FKL2lualNGYkNzYlRBcitGWldhMldrSzk4cldldHRXYWU0SDJVcGhTQ0pZbTY0QWZUcCtRQnNKbWZiZWxtTkFrTE85dmVySUpQUW9SbDlwYmZuUnZWc1ZKR1o5NHlUaDg5ZVdIOGVjZXBjTzAzREpTZngrcEM1UXhieFdRVDQ0UFFFM2wxcWYwNzJmRks4T09melBaRUlMZllpcjNoV1k1Nno1bk9VSm14YUc3UjEybG1RZlJaalNoR0NxWGF6OHFJWjdMTFRTd3RQOUt1YnZ2L0FrMXNzZm8vanJHWHNiUXV5REMzMjFxOFViaUZxU3Q1UjA3RTBXaDBuSHhFYWsxOXBXRzRXbFEraFFocE9vQ2Q3VmJFeE9TdmxEVkpEWWlVdnl0UEZLb3RYQnRjenlWZFhHU3ZZMDNYUGNwV3V3U2RnQVpBWDRtbnZpeUgvRUpEU0dxTE1aYkpsc284N29JVE5pR1dDUnVTUFkxMkZwZ1U2SFJVQVJIMGJXZyIsIm1hYyI6ImY5ZWExNGEzNzRkMTFiNDY3ZGZlNjBiOTJhMDljMzk2NjZlYWNiYWRlZjE2Njc1NzM0ZTFjMTBkOWRjOGJkNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+