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Авто и транспорт

В деревне Думиничи ремонтируют дорогу

Дмитрий Ивьев
01.08, 10:40
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Асфальт положат от начала до конца населенного пункта - на улицах Центральной и Нижней. Это около двух километров.

- Очень важно, что дорога будет хорошо освещена. Новые опоры для линии электропередачи уже завезли, - заявил в пятницу, 1 августа, глава районной администрации Сергей Булыгин. - В очередной раз заехал, проверил, как идёт ремонт. Сейчас бригада занимается обустройством кюветов.

До конца августа работы на объекте должны быть завершены. Они ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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