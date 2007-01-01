В деревне Думиничи ремонтируют дорогу

Асфальт положат от начала до конца населенного пункта - на улицах Центральной и Нижней. Это около двух километров.

- Очень важно, что дорога будет хорошо освещена. Новые опоры для линии электропередачи уже завезли, - заявил в пятницу, 1 августа, глава районной администрации Сергей Булыгин. - В очередной раз заехал, проверил, как идёт ремонт. Сейчас бригада занимается обустройством кюветов.

До конца августа работы на объекте должны быть завершены. Они ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».