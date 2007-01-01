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Авто и транспорт

Электронные медсправки водителям начнут выдавать только в 2027 году

Дмитрий Ивьев
31.07, 13:55
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С 1 августа правила не поменяются, хотя ранее государственное агентство «РИА Новости» называло именно эту дату.

В четверг, 31 июля, «РИА» со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Петра Шкуматова написало, что электронные медсправки российские автомобилисты начнут получать через полтора года – с 1 марта 2027 года.

Вместо бумажного документа водителям выдадут QR-код и номер справки, которые потом надо предоставлять в ГАИ.

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