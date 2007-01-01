Медсправки водителям с 1 августа начнут выдавать по-новому

Медицинские справки для водителей, которые выдаются после прохождения медкомиссии, станут полностью электронными. Вместо привычного бумажного документа автовладельцам теперь будут предоставлять QR-код и уникальный номер справки, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Калужской области.

Эти данные - номер и QR-код - необходимо будет предъявить в ГИБДД. После сканирования информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Кроме того, после завершения медкомиссии водителю, возможно, потребуется показать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры. Эти учреждения, в свою очередь, внесут сведения о водителе в свои базы данных.

Новое правило призвано упростить процесс оформления справок и помочь в борьбе с поддельными документами, которые распространяются на теневом рынке.