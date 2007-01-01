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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге нашли 30 брошенных машин

Дмитрий Ивьев
31.07, 10:50
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Городская управа сообщила, что их осмотр пройдет 8 августа с 10:00 до 13:00. Владельцев просят присутствовать.

Брошенный транспорт могут эвакуировать, если владельцы сами его не уберут.

  • ул. Малоярославецкая, д. 8, «Фольксваген Пассат» белого цвета, К963КК40,
  • ул. Карла Либкнехта, д. 16, «Ниссан» черного цвета, Н745РВ40,
  • ул. Гурьянова, д. 8А, «Мерседес GLK 350»,
  • ул. Гурьянова, д. 19, «Нива Шевроле», Р517ВВ40,
  • пер. Парковый, д. 3, «Тойота Виста» черного цвета, С045РЕ40,
  • ул. Карачевская, д. 23, корп.1, ВАЗ,
  • ул. Московская, д. 295, корп.1, «Москвич 2141» красного цвета, А501НТ40,
  • ул. Кибальчича, д. 4, «Лада 111» серо-зеленого цвета, Е933ВТ40,
  • ул. Хрустальная, д. 44 к.3, «Форд Маверик» черного цвета, Н578ТХ48,
  • ул. Хрустальная, д. 44 к.6, «Лада 21102» зеленого цвета, К427РР40,
  • ул. Хрустальная, д. 44 к.6, ВАЗ 21099 синего цвета, К704МС40,
  • ул. Хрустальная, д. 44 к.6, ВАЗ 2107 синего цвета,
  • ул. Хрустальная, д. 44 к.6, «Волга 3102» белого цвета,
  • ул. Вагонная, д. 14, «Фольксваген Туарег»,
  • ул. Валентины Никитиной, д. 37, «Хендай», Н778ЕМ40,
  • ул. Московская, д. 315, «Грейт Волл» светло-серого цвета, Н761КА136,
  • ул. Учхоз, д. 3, «Москвич 214122» сине-зеленого цвета, К067ВР40,
  • ул. Георгия Амелина, д. 16, марку не определена, красного цвета, Р842УН40.
  • ул. Георгия Димитрова, д. 24, ВАЗ 21103 бежевый металлик, Н909НК40,
  • ул. Генерала Попова, д. 16, марка не определена, серого цвета, С153АЕ40,
  • ул. Генерала Попова, д. 8, «Шкода» белого цвета, О918ВО40,
  • пер. Воскресенский, д. 27А, «Мерседес» темно-синего цвета, Р858УР40,
  • ул. Академическая, д. 2, марка не определена,
  • ул. Академическая, д. 2, ВАЗ голубого цвета, Е332ЕВ40,
  • Сиреневый бульвар, д. 8, «Нива» бордового цвета, М475ОК29,
  • Сиреневый бульвар, д. 8, марка не определена,
  • ул. Петра Тарасова, д. 16, «Мицубиси» белого цвета, У222ХР190,
  • ул. Петра Тарасова, д. 18, «Шевроле» темного цвета, Р112СК40,
  • ул. Пестеля, д. 62, «Фольксваген Пассат» серого цвета, М163СС67,
  • ул. Комфортная, д. 15, ВАЗ синего цвета, О331УН40.

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