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Авто и транспорт

Калужан предупредили о новых правилах дорожного движения

Дмитрий Ивьев
30.07, 12:14
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Обновленные ПДД действуют с 26 июля, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Поправки к правилам дорожного движения касаются взаимодействия водителей с транспортными средствами, оборудованными спецсигналами. 

Приближение автомобилей со спецсигналами теперь требует от водителей выполнения следующих обязательных действий: 

  • уступить дорогу или освободить полосу, перестроившись в соседний ряд либо на обочину,
  • запрещено обгонять или опережать спецтранспорт (движение в соседнем ряду с большей скоростью недопустимо),
  • запрещено перемещаться по соседним полосам на скорости машины с включенными спецсигналами,
  • запрещено создавать любые помехи для спецтранспорта.

За нарушение новых правил предусмотрена строгая ответственность: штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев. 

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