Калужан предупредили о новых правилах дорожного движения
Обновленные ПДД действуют с 26 июля, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Поправки к правилам дорожного движения касаются взаимодействия водителей с транспортными средствами, оборудованными спецсигналами.
Приближение автомобилей со спецсигналами теперь требует от водителей выполнения следующих обязательных действий:
- уступить дорогу или освободить полосу, перестроившись в соседний ряд либо на обочину,
- запрещено обгонять или опережать спецтранспорт (движение в соседнем ряду с большей скоростью недопустимо),
- запрещено перемещаться по соседним полосам на скорости машины с включенными спецсигналами,
- запрещено создавать любые помехи для спецтранспорта.
За нарушение новых правил предусмотрена строгая ответственность: штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев.