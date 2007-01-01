В Калуге просят построить парковку на пустующем участке

Во вторник, 29 июля, в официальном сообществе Правобережья в ВК подняли вопрос парковки для новой поликлиники.

- Почему возле новой поликлиники огромный кусок неиспользуемой земли, которая зарастет сорняками, не отдали под парковку?! Это же логично! – возмущается местный житель. - Почему надо напротив вырубать зеленые насаждения и делать микропарковку, которой даже не хватит на парковку персонала? Почему в принципе парковка не закладывается изначально? Ни для детского сада, ни для больницы. Ну как так?

Вот что ответили на это в городской управе:

- На этой территории сформирован земельный участок, и он имеет вид разрешенного использования: для строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций по проекту планировки территории в районе д. Верховая, д. Квань. Из-за этого отсутствует возможность строительства парковки на данной территории.